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Тупым или острым: эксперт рассказал, каким концом вверх хранить яйца в холодильнике

1:02
Еда

Хранить куриные яйца в холодильнике нужно тупым концом вверх, чтобы дольше сохранить их свежесть, рассказал ngs.ru фермер Александр Малышев.

Тупым или острым: эксперт рассказал, каким концом вверх хранить яйца в холодильнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В таком положении яйца смогут "дышать" и дольше сохранять свою свежесть, так как на тупом конце расположено больше пор, через которые в яйцо поступает кислород и выходит углекислый газ", — пояснил собеседник.

Малышев добавил, что на тупом конце яйца к тому же располагается воздушное пространство, где могут быть бактерии. Если перевернуть яйцо "носиком" вверх, опасные микроорганизмы всплывут наверх и попадут в яйцо.

Фермер отметил, что часто на яйцах, хранящихся на дверце холодильника, из-за перепада температур образуется конденсат. Он опасен, так как во влажной среде хорошо размножаются бактерии. Чтобы избежать конденсата, яйца лучше хранить в заводской упаковке, на средней полке холодильника, поближе к задней стенке.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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