Тупым или острым: эксперт рассказал, каким концом вверх хранить яйца в холодильнике

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Хранить куриные яйца в холодильнике нужно тупым концом вверх, чтобы дольше сохранить их свежесть, рассказал ngs.ru фермер Александр Малышев.

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"В таком положении яйца смогут "дышать" и дольше сохранять свою свежесть, так как на тупом конце расположено больше пор, через которые в яйцо поступает кислород и выходит углекислый газ", — пояснил собеседник.

Малышев добавил, что на тупом конце яйца к тому же располагается воздушное пространство, где могут быть бактерии. Если перевернуть яйцо "носиком" вверх, опасные микроорганизмы всплывут наверх и попадут в яйцо.

Фермер отметил, что часто на яйцах, хранящихся на дверце холодильника, из-за перепада температур образуется конденсат. Он опасен, так как во влажной среде хорошо размножаются бактерии. Чтобы избежать конденсата, яйца лучше хранить в заводской упаковке, на средней полке холодильника, поближе к задней стенке.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

