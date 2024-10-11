Тупым или острым: эксперт рассказал, каким концом вверх хранить яйца в холодильнике

Хранить куриные яйца в холодильнике нужно тупым концом вверх, чтобы дольше сохранить их свежесть, рассказал ngs.ru фермер Александр Малышев.
"В таком положении яйца смогут "дышать" и дольше сохранять свою свежесть, так как на тупом конце расположено больше пор, через которые в яйцо поступает кислород и выходит углекислый газ", — пояснил собеседник.
Малышев добавил, что на тупом конце яйца к тому же располагается воздушное пространство, где могут быть бактерии. Если перевернуть яйцо "носиком" вверх, опасные микроорганизмы всплывут наверх и попадут в яйцо.
Фермер отметил, что часто на яйцах, хранящихся на дверце холодильника, из-за перепада температур образуется конденсат. Он опасен, так как во влажной среде хорошо размножаются бактерии. Чтобы избежать конденсата, яйца лучше хранить в заводской упаковке, на средней полке холодильника, поближе к задней стенке.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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