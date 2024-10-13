Маринованный лук-севок: рецепт, который преобразит ваши блюда

Маринованный лук — это универсальная заготовка, которая отлично подходит для гарниров, салатов и других блюд. При мариновании лук теряет свою горечь, сохраняя при этом приятный пряный вкус.
Предлагаем простой рецепт маринованного лука, который украсит любой праздничный стол, включая новогодний. Для красивой подачи используйте лук-севок. Вам также понадобятся уксус, вода, растительное масло, лавровый лист, чёрный перец горошком, соль и сахар.
Хранить такую заготовку можно в холодильнике или погребе.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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