Маринованный лук-севок: рецепт, который преобразит ваши блюда

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованный лук — это универсальная заготовка, которая отлично подходит для гарниров, салатов и других блюд. При мариновании лук теряет свою горечь, сохраняя при этом приятный пряный вкус.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Предлагаем простой рецепт маринованного лука, который украсит любой праздничный стол, включая новогодний. Для красивой подачи используйте лук-севок. Вам также понадобятся уксус, вода, растительное масло, лавровый лист, чёрный перец горошком, соль и сахар.

Очистите лук от шелухи, но не разрезайте его, поскольку он и так имеет небольшой размер. В кастрюле смешайте воду, уксус, масло, перец, сахар, соль и лавровый лист. Доведите смесь до кипения. Добавьте лук в маринад и варите его не более трёх минут, чтобы сохранить его форму и текстуру. Переложите лук в стерилизованную банку и залейте маринадом. Закатайте банку, переверните её, укутайте и дайте остыть.

Хранить такую заготовку можно в холодильнике или погребе.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



