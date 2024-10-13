Паштет из кабачков и сыра: идеальное дополнение к закускам

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки всегда радуют обильным урожаем. Если вы уже приготовили множество блюд из этих плодов и сделали заготовки на зиму, но кабачки всё ещё остались, можно порадовать себя и близких вкусной намазкой на хлеб. Она станет отличным дополнением к завтраку и даже праздничным закускам.

Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Способ приготовления прост, а ингредиенты доступны: помимо кабачков, понадобятся морковь, репчатый лук, чеснок, зелень и плавленый сыр.

Сначала нарежьте лук и кабачки кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Приготовьте зажарку из лука и моркови, затем добавьте кабачки и тушите до мягкости всех ингредиентов.

После этого переложите овощи в чашу блендера, добавьте чеснок, зелень и плавленый сыр. Взбейте смесь до однородности и посолите по вкусу. Охладите паштет из сыра и овощей в холодильнике, и можно подавать.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



