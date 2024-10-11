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Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками

0:57
Еда

Салат с капустой, сельдереем и яблоками легко и быстро приготовить. Блюдо поможет сохранить фигуру стройной. Раскрываем его рецепт.

Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Ингредиенты:

  • Капуста — 400 г
  • Яблоко — 2 шт.
  • Сельдерей — 200 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Сметана — 120 г
  • Зернистая горчица — 1 ч.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нашинковать капусту.
  2. Мелко нарезать сельдерей.
  3. Выжать немного сока из лимона.
  4. Очистить яблоки от кожуры. Нарезать их маленькими кубиками. Сбрызнуть лимонным соком.
  5. Порубить грецкие орехи.
  6. В миске соединить капусту, сельдерей, яблоки и орехи. Добавить горчицу и сметану. Посолить. Перемешать. Салат готов!

Уточнения

Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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