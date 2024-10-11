Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с капустой, сельдереем и яблоками легко и быстро приготовить. Блюдо поможет сохранить фигуру стройной. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Ингредиенты:

Капуста — 400 г

Яблоко — 2 шт.

Сельдерей — 200 г

Лимон — 1 шт.

Грецкие орехи — 50 г

Сметана — 120 г

Зернистая горчица — 1 ч.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нашинковать капусту. Мелко нарезать сельдерей. Выжать немного сока из лимона. Очистить яблоки от кожуры. Нарезать их маленькими кубиками. Сбрызнуть лимонным соком. Порубить грецкие орехи. В миске соединить капусту, сельдерей, яблоки и орехи. Добавить горчицу и сметану. Посолить. Перемешать. Салат готов!

Уточнения

Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

