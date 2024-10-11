Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками
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Салат с капустой, сельдереем и яблоками легко и быстро приготовить. Блюдо поможет сохранить фигуру стройной. Раскрываем его рецепт.
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Ингредиенты:
- Капуста — 400 г
- Яблоко — 2 шт.
- Сельдерей — 200 г
- Лимон — 1 шт.
- Грецкие орехи — 50 г
- Сметана — 120 г
- Зернистая горчица — 1 ч.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Нашинковать капусту.
- Мелко нарезать сельдерей.
- Выжать немного сока из лимона.
- Очистить яблоки от кожуры. Нарезать их маленькими кубиками. Сбрызнуть лимонным соком.
- Порубить грецкие орехи.
- В миске соединить капусту, сельдерей, яблоки и орехи. Добавить горчицу и сметану. Посолить. Перемешать. Салат готов!
Уточнения
Сельдере́й — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру