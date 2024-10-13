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Простой рецепт для ужина: курица с ананасами в духовке

1:15
Еда

В будние дни не всегда хватает времени на приготовление сложных блюд, поэтому многие хозяйки выбирают простые и быстрые рецепты. Однако это не значит, что такие блюда будут невкусными или вредными.

Простой рецепт для ужина: курица с ананасами в духовке
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Вкусный и полезный ужин можно приготовить всего за полчаса. Отличным вариантом станет куриная грудка с сыром и консервированными ананасами. Вот пошаговый рецепт.

Для двух куриных филе понадобятся четыре кольца консервированных ананасов, две чайные ложки майонеза, 100 г сыра, а также соль и перец по вкусу.

  1. Нарежьте куриное филе на тонкие пластины и слегка отбейте их кулинарным молотком.
  2. Добавьте соль и перец.
  3. Натрите сыр на мелкой тёрке, добавьте майонез и перемешайте до однородной массы.
  4. Застелите форму для запекания пергаментом и выложите куриное филе. Сверху нанесите смесь сыра с майонезом, а затем выложите кольца ананасов.
  5. Поставьте заготовку в духовку, разогретую до 180°C. Блюдо будет готово через 15-20 минут.

Такой ужин получится вкусным, сытным и не займёт много времени.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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