Простой рецепт для ужина: курица с ананасами в духовке

В будние дни не всегда хватает времени на приготовление сложных блюд, поэтому многие хозяйки выбирают простые и быстрые рецепты. Однако это не значит, что такие блюда будут невкусными или вредными.
Вкусный и полезный ужин можно приготовить всего за полчаса. Отличным вариантом станет куриная грудка с сыром и консервированными ананасами. Вот пошаговый рецепт.
Для двух куриных филе понадобятся четыре кольца консервированных ананасов, две чайные ложки майонеза, 100 г сыра, а также соль и перец по вкусу.
Такой ужин получится вкусным, сытным и не займёт много времени.
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