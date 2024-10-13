Простой рецепт для ужина: курица с ананасами в духовке

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

В будние дни не всегда хватает времени на приготовление сложных блюд, поэтому многие хозяйки выбирают простые и быстрые рецепты. Однако это не значит, что такие блюда будут невкусными или вредными.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Вкусный и полезный ужин можно приготовить всего за полчаса. Отличным вариантом станет куриная грудка с сыром и консервированными ананасами. Вот пошаговый рецепт.

Для двух куриных филе понадобятся четыре кольца консервированных ананасов, две чайные ложки майонеза, 100 г сыра, а также соль и перец по вкусу.

Нарежьте куриное филе на тонкие пластины и слегка отбейте их кулинарным молотком. Добавьте соль и перец. Натрите сыр на мелкой тёрке, добавьте майонез и перемешайте до однородной массы. Застелите форму для запекания пергаментом и выложите куриное филе. Сверху нанесите смесь сыра с майонезом, а затем выложите кольца ананасов. Поставьте заготовку в духовку, разогретую до 180°C. Блюдо будет готово через 15-20 минут.

Такой ужин получится вкусным, сытным и не займёт много времени.