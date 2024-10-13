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Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка

1:00
Еда

Темный шоколад содержит клетчатку, и в 20 г этого десерта пищевых волокон столько же, сколько в ломтике цельнозернового хлеба, отметил британский диетолог Тим Спектор

Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Если выбирать шоколад с содержанием какао от 70%, он будет полезен для здоровья. Клетчатка в шоколаде присутствует благодаря какао, пояснил Спектор. Пищевые волокна необходимы для улучшения пищеварения, защиты от диабета, инсульта, рака кишечника и для поддержания здорового веса.

Темный шоколад можно есть каждый день, но важно следить за количеством. Рекомендуемая норма — не более 20 г в сутки. В таком количестве шоколад не только не навредит, но и улучшит самочувствие, подчеркнул диетолог.

Спектор также добавил, что в какао содержатся полифенолы — мощные антиоксиданты, которые положительно влияют на сердце, кровообращение и кровяное давление.

Уточнения

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.
 
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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