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Как правильно есть сало, чтобы улучшить пищеварение и иммунитет

1:27
Еда

Сало — это не "сплошной жир", и отказываться от него — ошибка. Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как правильно употреблять сало, чтобы оно приносило пользу, улучшало пищеварение и даже защищало от рака.

Как правильно есть сало, чтобы улучшить пищеварение и иммунитет
Фото: commons.wikimedia.org by Roland Geider (Ogre), PDM

Хотя сало на 90% состоит из жира, оно также содержит белки и углеводы. Несмотря на высокую калорийность (850 ккал на 100 г), этот продукт считается полезным. Мещерякова отметила, что сало содержит олеиновую и линолевую жирные кислоты, витамины A, D и группы B, а также натрий, серу, цинк, селен, фосфор и другие важные элементы. Эти вещества поддерживают иммунитет, обладают антиоксидантными свойствами, улучшают структуру клеточных мембран и альвеол в лёгких, стимулируют желчеотток и улучшение перистальтики кишечника.

Однако важно правильно употреблять сало. Диетолог рекомендует сочетать его с белками и углеводами (кроме фруктов). Наилучшими дополнениями к салу станут нежирное мясо, цельнозерновой хлеб и овощи.

Рекомендуется есть солёное сало или смалец по 15-20 г в день и не позже 18:00. Копчёное сало лучше избегать, так как его часто обрабатывают химикатами, предупредила Мещерякова.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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