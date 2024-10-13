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Почему нельзя есть вяжущую хурму: советы диетолога

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Еда

Хурма — сезонный фрукт, который богат витаминами A, B, C, E, а также калием, марганцем, магнием и медью. Она благоприятно влияет на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Однако, стоит ли хурма "вязать"? На этот вопрос ответила диетолог и гастроэнтеролог Анна Кривова.

Почему нельзя есть вяжущую хурму: советы диетолога
Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Здоровым людям без аллергии и индивидуальной непереносимости можно употреблять хурму каждый день, рассказала врач. Однако важно выбирать спелые плоды. Хурма должна иметь упругую кожуру без повреждений, сухой чашелистик и приятный аромат. Вяжущих плодов лучше избегать.

Как объяснила Анна Кривова, вяжущая хурма может вызвать образование фитобезоара — твёрдого конкремента, который образуется из растительных волокон плода. Это может привести к непроходимости кишечника и потребовать медицинского вмешательства.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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