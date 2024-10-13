Почему нельзя есть вяжущую хурму: советы диетолога

Хурма — сезонный фрукт, который богат витаминами A, B, C, E, а также калием, марганцем, магнием и медью. Она благоприятно влияет на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Однако, стоит ли хурма "вязать"? На этот вопрос ответила диетолог и гастроэнтеролог Анна Кривова.
Здоровым людям без аллергии и индивидуальной непереносимости можно употреблять хурму каждый день, рассказала врач. Однако важно выбирать спелые плоды. Хурма должна иметь упругую кожуру без повреждений, сухой чашелистик и приятный аромат. Вяжущих плодов лучше избегать.
Как объяснила Анна Кривова, вяжущая хурма может вызвать образование фитобезоара — твёрдого конкремента, который образуется из растительных волокон плода. Это может привести к непроходимости кишечника и потребовать медицинского вмешательства.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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