Почему нельзя есть вяжущую хурму: советы диетолога

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Хурма — сезонный фрукт, который богат витаминами A, B, C, E, а также калием, марганцем, магнием и медью. Она благоприятно влияет на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. Однако, стоит ли хурма "вязать"? На этот вопрос ответила диетолог и гастроэнтеролог Анна Кривова.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Здоровым людям без аллергии и индивидуальной непереносимости можно употреблять хурму каждый день, рассказала врач. Однако важно выбирать спелые плоды. Хурма должна иметь упругую кожуру без повреждений, сухой чашелистик и приятный аромат. Вяжущих плодов лучше избегать.

Как объяснила Анна Кривова, вяжущая хурма может вызвать образование фитобезоара — твёрдого конкремента, который образуется из растительных волокон плода. Это может привести к непроходимости кишечника и потребовать медицинского вмешательства.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.



