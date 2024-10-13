Каких блюд лучше избегать на ужин для контроля веса

Неправильно подобранные блюда для ужина могут способствовать набору веса и негативно влиять на здоровье. Какие продукты стоит избегать, чтобы сохранить фигуру?
Наиболее опасными являются блюда с высоким содержанием жиров, углеводов и соли, которые не стоит употреблять не только вечером, но и в течение дня. Эндокринолог Оксана Михалева пояснила, что такие блюда, как жареное мясо с гарниром из картофеля или запечённое мясо по-французски, относятся к "неблагоприятным вариантам ужина". Их калорийность способствует образованию жировых отложений, особенно в области талии.
Приём такой пищи на ужин замедляет сжигание калорий, что может вызвать усталость и желание полежать после еды. Это также нарушает работу гормонов, отвечающих за сжигание жиров во время сна.
Михалева рекомендует ужинать не позднее, чем за 2-3 часа до сна, и избегать тяжёлой пищи. На ужин лучше выбирать нежирное мясо, рыбу, овощи, крупы или творог.
У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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