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Как выбрать лучший сулугуни: на что обратить внимание

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Еда

Соленый сыр сулугуни — один из самых вкусных и универсальных видов сыра. Он является незаменимым ингредиентом для хачапури и многих других блюд, включая пиццу, салаты и хинкали.

Как выбрать лучший сулугуни: на что обратить внимание
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Сулугуни можно приобрести как на рынке, так и в магазине, но как выбрать по-настоящему качественный продукт, который не разочарует? Эксперты дали несколько полезных советов.

Покупая сулугуни на рынке, вы можете попробовать сыр и оценить его аромат. В магазине, где такой возможности нет, важно внимательно изучить состав и внешний вид продукта.

Качественный сулугуни должен быть белого или светло-желтого цвета, без характерных для других сыров дырок и без твердой корки. Его консистенция должна быть плотной, но эластичной. При нажатии на сыр не должно выделяться чрезмерное количество влаги, но при этом сыр не должен быть слишком сухим.

Уточнения

Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело. Сулугуни имеет чистый кисломолочный, умеренно солёный вкус и запах, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. Допускается наличие небольшого количества глазков и пустот неправильной формы. Цвет сыра — от белого до слабо-жёлтого, однородный по всей массе. Не имеет корки, допускается на поверхности лёгкая слоистость в виде отделяющихся слоёв. Вырабатывается согласно ГОСТ Р 53437-2009 "Сыры Сулугуни и Слоистый. Технические условия".

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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