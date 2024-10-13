Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов

Сельдь — одна из самых полезных видов рыбы, богатая белком, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минералами. Однако можно ли есть её каждый день, если она так полезна?
Диетолог Маргарита Королева напомнила, что несмотря на всю пользу сельди, употребление этого продукта ежедневно не рекомендуется из-за высокого содержания соли. В разговоре с радио Sputnik она отметила, что соленые продукты, в том числе и сельдь, могут негативно влиять на людей с гипертонией и не приносят много пользы при частом употреблении. Сельдь, которую продают в магазинах, обычно пересолена.
"Лакомиться ею можно один-два раза в неделю в первой половине дня", — советует Королева.
Безопасной альтернативой может стать свежезамороженная сельдь. Она сохраняет все полезные микроэлементы, но при этом не содержит избытка соли, что делает её более подходящей для частого употребления.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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