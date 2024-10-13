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Почему важно мыть и обрабатывать орехи перед употреблением

1:16
Еда

Орехи следует мыть, или достаточно просто прогреть их на сухой сковороде? Главный аргумент в пользу мытья — разрушение фитиновой кислоты. Это вещество накапливается в семенах и оболочке некоторых растений, в том числе и в орехах.

Почему важно мыть и обрабатывать орехи перед употреблением
Фото: pxhere.com by piviso.com, CC0

Фитиновая кислота может затруднять переваривание и препятствовать усвоению важных элементов, таких как кальций, цинк и железо, объяснили эксперты.

Высокие температуры значительно снижают содержание фитиновой кислоты в орехах, но простого ошпаривания кипятком недостаточно. Поэтому многие хозяйки предпочитают прокаливать орехи на сковороде или замачивать их.

По мнению специалистов, фитиновая кислота не наносит серьёзного вреда организму, но людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит быть осторожнее при употреблении орехов.

Если у вас нет проблем с ЖКТ, можно обойтись без замачивания или прокаливания орехов. Однако ошпаривание кипятком рекомендуется, чтобы удалить пыль, особенно с тех орехов, которые были куплены на развес. Упакованные орехи, как правило, проходят обработку паром или обжариваются перед фасовкой.

Уточнения

Фитиновая кислота (мио-инозитгексафосфорная кислота, D-мио-инозитол-1,2,3,4,5,6- гексакисдигидрофосфорная кислота) — сложный эфир циклического шестиатомного полиспирта мио-инозитола (или мио-инозита) и шести остатков ортофосфорной кислоты. Полное название этого соединения точно характеризует его химическое строение: приставка мио- указывает на определённую ориентацию гидроксильных групп относительно инозитольного кольца. Префикс «гексакис» (в отличие от «гекса») означает, что фосфатные группы не связаны друг с другом (Johnson, L.F., Tate, M.E., 1969).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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