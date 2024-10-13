Как питание помогает справиться с негативными последствиями сидячего образа жизни

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Сидячий образ жизни — одна из серьёзных проблем современного поколения. Люди проводят большую часть рабочего времени в одном положении, что нередко приводит к негативным последствиям для здоровья. Как исправить эту ситуацию с помощью правильного питания, рассказала эндокринолог Наталия Тананакина.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Эксперт отметила, что при сидячей работе важно следить за потреблением калорий. Многие сотрудники либо пропускают приёмы пищи, либо забывают о них, но для поддержания стройности и здоровья необходимо питаться не менее трёх раз в день, а лучше — до пяти. Порции должны быть умеренными и сбалансированными. Наталия Тананакина рекомендует использовать "метод тарелки": половина тарелки — овощи, четверть — гарнир, и ещё четверть — белковые продукты.

В день женщинам рекомендуется потреблять около 1800 ккал, мужчинам — 2400 ккал. Также необходимо поддерживать водный баланс.

Что касается состава приёмов пищи, на завтрак эндокринолог рекомендует больше белка — творог, яйца, а также цельнозерновые продукты. Для перекуса подойдут фрукты, орехи или йогурт. Обед должен быть сбалансированным по питательным элементам, избегайте фастфуда и жареной пищи. Ужин следует сделать лёгким и принимать его за 2-4 часа до сна.

Кроме правильного питания, для поддержания здорового веса и самочувствия важно спать не менее 7 часов в сутки и находить время для физической активности.

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.



