Вкусный и пышный омлет на завтрак

Попробуйте приготовить пышный омлет в духовке.
Молоко и яйца берите комнатной температуры.
На 4 порции понадобится: 4 яйца, 200 г молока, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ч. л. растительного масла, 0,25 ч. л. соли.
Время приготовления: 50 минут.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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