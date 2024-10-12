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Вкусный и пышный омлет на завтрак

1:19
Еда

Попробуйте приготовить пышный омлет в духовке.

Вкусный и пышный омлет на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, PDM

Молоко и яйца берите комнатной температуры.

На 4 порции понадобится: 4 яйца, 200 г молока, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ч. л. растительного масла, 0,25 ч. л. соли.

Время приготовления: 50 минут.

Приготовление

  1. В миске разбейте яйца, добавьте соль и молоко.
  2. Аккуратно перемешайте смесь венчиком до полного объединения. Миксер использовать не нужно, потому что омлет не поднимется.
  3. Смажьте высокую форму для запекания растительным или сливочным маслом.
  4. Вылейте смесь в форму. Учтите, что омлет поднимется примерно на треть формы.
  5. Выпекайте омлет около 30-40 минут при 170-180°С в заранее разогретой духовке. Духовку не открывайте — омлет опадёт. Готовность определяйте по золотистой корочке на поверхности. Готовый омлет нужно ещё минут на 5 оставить в остывающей духовке.
  6. Готовый омлет, вынутый из духовки, смажьте сверху растопленным сливочным маслом при помощи силиконовой кисточки.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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