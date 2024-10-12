Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак

Пицца на кефире — это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить свой завтрак. Пиццу можно сделать не только на дрожжевом или песочном, но и на жидком кефирном тесте. Этот рецепт — настоящая находка для любителей экспериментировать на кухне. Пицца на кефире получается нежной и ароматной. Попробуйте приготовить её, и вы не пожалеете!
Ингредиенты:
Для теста:
Для начинки:
Эту пиццу можно приготовить даже без овощей и грибов, только с сыром и мясом. Вы можете добавить любые ингредиенты по своему вкусу.
Для приготовления пиццы на кефире в духовке подготовьте продукты и следуйте инструкции:
Приятного аппетита!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.