Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца на кефире — это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить свой завтрак. Пиццу можно сделать не только на дрожжевом или песочном, но и на жидком кефирном тесте. Этот рецепт — настоящая находка для любителей экспериментировать на кухне. Пицца на кефире получается нежной и ароматной. Попробуйте приготовить её, и вы не пожалеете!

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Для теста:

200 мл кефира

160 г пшеничной муки

1 яйцо

2 столовые ложки растительного масла

1/3 чайной ложки сахара

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки соды

Для начинки:

100 г колбасных изделий

100 г сыра

2 столовые ложки кетчупа или томатного соуса

Эту пиццу можно приготовить даже без овощей и грибов, только с сыром и мясом. Вы можете добавить любые ингредиенты по своему вкусу.

Для приготовления пиццы на кефире в духовке подготовьте продукты и следуйте инструкции:

В миске смешайте все ингредиенты для теста и взбейте миксером. Смажьте форму маслом и выложите тесто. Нанесите на тесто соус или кетчуп. Разложите нарезанные колбасные изделия. Щедро посыпьте пиццу тёртым сыром. Выпекайте пиццу при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

