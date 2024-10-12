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Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак

1:28
Еда

Пицца на кефире — это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить свой завтрак. Пиццу можно сделать не только на дрожжевом или песочном, но и на жидком кефирном тесте. Этот рецепт — настоящая находка для любителей экспериментировать на кухне. Пицца на кефире получается нежной и ароматной. Попробуйте приготовить её, и вы не пожалеете!

Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 мл кефира
  • 160 г пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1/3 чайной ложки сахара
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки соды

Для начинки:

  • 100 г колбасных изделий
  • 100 г сыра
  • 2 столовые ложки кетчупа или томатного соуса

Эту пиццу можно приготовить даже без овощей и грибов, только с сыром и мясом. Вы можете добавить любые ингредиенты по своему вкусу.

Для приготовления пиццы на кефире в духовке подготовьте продукты и следуйте инструкции:

  1. В миске смешайте все ингредиенты для теста и взбейте миксером.
  2. Смажьте форму маслом и выложите тесто. Нанесите на тесто соус или кетчуп.
  3. Разложите нарезанные колбасные изделия.
  4. Щедро посыпьте пиццу тёртым сыром.
  5. Выпекайте пиццу при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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