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Как приготовить вкусный соус из кунжутного масла: рецепт

1:39
Еда

Ингредиенты

Соберите ингредиенты для соуса: кунжутное масло, соевый соус, уксус, сахар, чеснок, имбирь.

Как приготовить вкусный соус из кунжутного масла: рецепт
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Отмерьте

Используйте мерную ложку или чашку, чтобы отмерить необходимое количество кунжутного масла в соответствии с вашим рецептом. Будьте осторожны и не используйте слишком много, так как кунжутное масло имеет сильный аромат.

Готовьте на сковороде

Разогрейте сковороду на среднем огне. Налейте в сковороду нужное количество кунжутного масла. Как только кунжутное масло нагреется, добавьте другие ингредиенты, которые необходимо обжарить, например, измельченный чеснок или имбирь.

Перемешайте и готовьте их в кунжутном масле в течение короткого времени, пока они не станут ароматными. После обжаривания вы можете добавить другие ингредиенты, такие как соевый соус, уксус или сахар, чтобы создать желаемый соус.

Помешивайте

Непрерывно помешивайте смесь ложкой или лопаткой, чтобы все вкусы хорошо сочетались. Дайте соусу покипеть на слабом огне в течение нескольких минут, чтобы ароматы слились воедино.

Попробуйте и отрегулируйте

Как только соус закипит, попробуйте его на вкус. При необходимости можно добавить еще кунжутного масла, соевого соуса или других приправ для достижения нужного вкуса.

Как только соус будет готов, вы можете использовать его сразу в своем блюде или переложить в банку или контейнер для последующего использования.

Уточнения

Кунжутное масло сезамовое масло — пищевое растительное масло, получаемое из семян кунжута индийского.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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