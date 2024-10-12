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Запеканка с помидорами и сыром: вкусное классическое сочетание, которое никогда не подводит

3:00
Еда

Эта запеканка — идеальное решение для тех, кто хочет насладиться вкусным блюдом без лишних хлопот. Просто поставьте её в духовку и занимайтесь своими делами, пока она готовится. Нежное сочетание расплавленного сыра и сочных помидоров всегда остаётся на высоте.

Запеканка с помидорами и сыром: вкусное классическое сочетание, которое никогда не подводит
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0

Убедитесь, что помидоры свежие и плотные. Мягкие или переспелые помидоры могут дать слишком много жидкости при запекании. Лучше выбрать средние по размеру помидоры для равномерного нарезания.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Помидоры — 400 г
  • Полутвёрдый сыр — 150 г
  • Молоко — 200 мл
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Базилик — 1 веточка (по желанию)

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте помидоры под проточной водой и обсушите их бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте помидоры круглыми ломтиками толщиной около 0,5 см. Это оптимальная толщина для равномерного запекания и сохранения формы помидоров.
  3. В отдельной миске разбейте яйца и залейте молоком. Взбейте до однородной массы и добавьте соль по вкусу. Эта заливка сделает запеканку воздушной и свяжет все ингредиенты.
  4. Смажьте форму оливковым маслом, чтобы ничего не прилипало. Лучше использовать керамическую или стеклянную форму для равномерного запекания.
  5. Сыр нарежьте тонкими ломтиками или натрите на крупной тёрке для более однородной структуры. Я выбрала сорт "Эдам", который придаст блюду нежный сливочный вкус и тягучесть.
  6. Выложите первый слой нарезанных помидоров на дно формы. Сверху равномерно распределите ломтики сыра. Повторите слои: помидоры и сыр. Количество слоёв зависит от количества ингредиентов и глубины формы.
  7. Аккуратно залейте запеканку яично-молочной смесью, равномерно распределяя её по всем слоям. Постарайтесь не заливать слишком быстро, чтобы смесь распределялась равномерно и не вытекала из формы.
  8. Разогрейте духовку до 180°C. Поместите форму с запеканкой в разогретую духовку. Время запекания зависит от мощности духовки, но обычно составляет около 30-35 минут. Если у духовки есть возможность подогревать верх и низ, лучше воспользоваться этим режимом.
  9. Запеканка готова, когда сыр полностью расплавится и станет золотистым. Проверьте готовность зубочисткой — она должна выходить чистой.

Подавайте запеканку горячей, украсив свежим базиликом или другой зеленью. Зелень можно добавить и в саму запеканку, предварительно мелко нарезав. Тогда она получится ещё более ароматной. Также можно экспериментировать со специями.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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