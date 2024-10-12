Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком

Если вы хотите разнообразить свой рацион и попробовать что-то новое, то обратите внимание на этот рецепт. Мы расскажем, как приготовить тыкву на сковороде так, чтобы она получилась вкусной, ароматной и полезной.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты (на 2 порции):

Тыква (лучше всего сорт баттернат) — 700 г

Чеснок — 10 г

Имбирь — 15 г

Мёд — 20 г

Растительное масло — 40 мл

Лимонный сок — 15 мл

Вода — 20 мл

Укроп — 10 г

Соль — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

Тщательно выберите тыкву. Она должна быть без повреждений, трещин и вмятин. Очистите тыкву от кожуры и удалите семена и волокна. Нарежьте тыкву небольшими кубиками размером примерно 1,5х1,5 см. Приготовьте соус: в глубокой миске смешайте воду, лимонный сок, 15 мл растительного масла и мёд, хорошо перемешайте, чтобы мёд растворился. Количество меда можно регулировать по своему вкусу. Добавьте натёртые на мелкой терке чеснок и имбирь, а также мелко нарезанный укроп. Приправьте солью и молотым черным перцем по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Разогрейте оставшееся растительное масло в глубокой сковороде. Обжарьте кубики тыквы на большом огне до румяной корочки и мягкости, примерно 5-7 минут, часто помешивая. Залейте тыкву приготовленным соусом и уменьшите огонь. Готовьте еще 2-3 минуты, пока соус немного выпарится и тыква пропитается ароматами.

Дайте тыкве немного остыть и подавайте к столу. Она прекрасно сочетается с мясом, рыбой, птицей или гарниром из крупы.

Советы:

Используйте тыкву сорта баттернат, так как она имеет сладковатый вкус и грушевидную форму.

Для приготовления соуса можно заменить мед сахаром, а лимонный сок — яблочным уксусом или другим уксусом.

Количество соли и перца регулируйте по своему вкусу.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

