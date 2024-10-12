Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные советы: как стирать одежду из кашемира
Аксессуары, которые должны быть у каждой женщины
Как 12 недельная программа похудения может изменить вашу жизнь и здоровье
Власти Южной Кореи будут поощрять фермеров за отказ от разведения собак на мясо
Кошки тоже любят: развенчиваем заблуждение об отсутствии привязанности у этих питомцев
Запеканка с помидорами и сыром: вкусное классическое сочетание, которое никогда не подводит
Самые комфортные места в автобусе: где расположиться, чтобы чувствовать себя спокойно и безопасно?
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Как выбрать идеальный корм для вашего питомца? Полезные рекомендации

Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком

Еда

Если вы хотите разнообразить свой рацион и попробовать что-то новое, то обратите внимание на этот рецепт. Мы расскажем, как приготовить тыкву на сковороде так, чтобы она получилась вкусной, ароматной и полезной.

Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Тыква (лучше всего сорт баттернат) — 700 г
  • Чеснок — 10 г
  • Имбирь — 15 г
  • Мёд — 20 г
  • Растительное масло — 40 мл
  • Лимонный сок — 15 мл
  • Вода — 20 мл
  • Укроп — 10 г
  • Соль — по вкусу
  • Молотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Тщательно выберите тыкву. Она должна быть без повреждений, трещин и вмятин.
  2. Очистите тыкву от кожуры и удалите семена и волокна. Нарежьте тыкву небольшими кубиками размером примерно 1,5х1,5 см.
  3. Приготовьте соус: в глубокой миске смешайте воду, лимонный сок, 15 мл растительного масла и мёд, хорошо перемешайте, чтобы мёд растворился. Количество меда можно регулировать по своему вкусу. Добавьте натёртые на мелкой терке чеснок и имбирь, а также мелко нарезанный укроп. Приправьте солью и молотым черным перцем по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  4. Разогрейте оставшееся растительное масло в глубокой сковороде. Обжарьте кубики тыквы на большом огне до румяной корочки и мягкости, примерно 5-7 минут, часто помешивая.
  5. Залейте тыкву приготовленным соусом и уменьшите огонь. Готовьте еще 2-3 минуты, пока соус немного выпарится и тыква пропитается ароматами.

Дайте тыкве немного остыть и подавайте к столу. Она прекрасно сочетается с мясом, рыбой, птицей или гарниром из крупы.

Советы:

  • Используйте тыкву сорта баттернат, так как она имеет сладковатый вкус и грушевидную форму.
  • Для приготовления соуса можно заменить мед сахаром, а лимонный сок — яблочным уксусом или другим уксусом.
  • Количество соли и перца регулируйте по своему вкусу.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34
Военные новости
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34 Аудио 
Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Кошки
Эти породы кошек считаются самыми добрыми Аудио 
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошки
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота? Видео 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Как выбрать идеальный корм для вашего питомца? Полезные рекомендации
Как защитить клубнику от вымерзания: ключевые шаги по подготовке растений к зиме
Три простых секрета, как сохранить молодость надолго
Как перевести питомца на новый корм. Мягко меняем сложившиеся привычки
Волосы, как после салона: лучшие масла для ухода
Когда нельзя удобрять орхидеи? Советы опытных цветоводов
В Индонезии турист выжил после падения с вулкана
Авербух: нельзя сказать, что Алину Загитову заменили в роли ведущей Ледникового периода
Путь к гармонии: 7 привычек, которые улучшат внешний вид и самочувствие
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.