Идеи использования творога в различных блюдах: разнообразьте своё меню

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожные блинчики

Смешайте творог с яйцами, мукой и небольшим количеством сахара. Готовьте блинчики на сковороде до золотистого цвета. Подавайте с кленовым сиропом или свежими фруктами.

Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, CC BY-SA 4.0

Фаршированный болгарский перец

Очистите болгарский перец и удалите семена. Наполните их смесью творога, измельченных овощей и зелени. Запекайте, пока перец не станет мягким.

Сливочный соус для пасты

Смешайте творог с чесноком, зеленью и небольшим количеством молока до однородной массы. Смешайте соус с вареными макаронами и овощами, чтобы получить сливочное и сытное блюдо.

Творожное парфе

Выложите в стакан творог с любимыми фруктами и сбрызните медом. Повторите слои и наслаждайтесь вкусным и питательным парфе.

Салат из творога

Соедините творог с нарезанными кубиками огурцами, помидорами черри и свежей зеленью. Приправьте солью, перцем и выжимкой лимона для освежающего салата.

Творожные роллы

Выложите творог на лепешку и сверху выложите нарезанную индейку или курицу, листья салата и помидоры. Сверните лепешку.

Сырные фаршированные грибы

Смешайте творог с панировочными сухарями, тертым сыром и зеленью. Разложите смесь по грибным шляпкам и запекайте до золотистого цвета и пузырчатости.

Омлет с творогом

Взбейте творог с яйцами и любимыми начинками для омлета, такими как овощи, сыр или бекон. Готовьте до застывания и наслаждайтесь богатым белком завтраком.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

