Как приготовить нежный бисквитный рулет с тыквой и шоколадом: пошаговый рецепт

Осенний сезон не обходится без тыквы, и рецептов с этим полезным овощем великое множество. Десерты тоже становятся яркими и ароматными благодаря тыкве. Один из таких десертов – бисквитный рулет из тыквы с шоколадом и творожной начинкой. Это настоящий праздник вкуса, который обязательно стоит попробовать.
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
Яйца – 4 шт.
Мука – 120 г
Мякоть тыквы – 350 г
Темный шоколад – 50 г
Сахар – 150 г
Сахарная пудра – 70 г
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Творог – 300 г
Сметана – 200 г
Как приготовить:
Приготовление тыквенного пюре: очищенную мякоть тыквы нарежьте кубиками и отварите в 200 мл воды с добавлением 50 г сахара. Варите 15-20 минут до мягкости, а затем измельчите тыкву блендером до состояния пюре.
Взбивание яиц: отделите белки от желтков. Взбейте белки в плотную пену, постепенно добавляя 100 г сахара. Затем взбейте желтки и аккуратно смешайте с белками.
Приготовление теста: постепенно просейте муку, смешивая её с яичной массой. Разделите тесто на две части.
Шоколадное тесто: в одну часть добавьте растопленный шоколад и перемешайте миксером на низкой скорости.
Тыквенное тесто: во вторую часть добавьте остывшее тыквенное пюре и также перемешайте.
Выпекание: застелите противень пергаментом. С помощью кондитерского мешка выложите по диагонали полосы из шоколадного и тыквенного теста, чередуя их. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15 минут.
Формирование рулета: готовый горячий бисквит сверните вместе с пергаментом в рулет и оставьте остывать.
Приготовление крема: взбейте творог, сметану, сахарную пудру и ванильный сахар до получения густого крема.
Сборка рулета: разверните остывший бисквит, удалите пергамент, равномерно распределите крем по поверхности и сверните его обратно. Заверните рулет в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2-3 часа.
Ваш бисквитный рулет из тыквы с шоколадом и творожной начинкой готов! Подавайте к столу и наслаждайтесь.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.