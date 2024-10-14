Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ношение шапки осенью: секрет здоровых и сильных волос
Алёна Водонаева раскритиковала Селену Гомес за крупные руки
Фитнес-тренер рассказала, как выбрать обувь для фитнеса
Врач раскрыл, сколько пельменей можно съесть за один приём пищи и не набрать вес
Эксклюзивное интервью: как замотивировать детей к учёбе?
Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов
Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки
На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим

Как приготовить нежный бисквитный рулет с тыквой и шоколадом: пошаговый рецепт

2:32
Еда

Осенний сезон не обходится без тыквы, и рецептов с этим полезным овощем великое множество. Десерты тоже становятся яркими и ароматными благодаря тыкве. Один из таких десертов – бисквитный рулет из тыквы с шоколадом и творожной начинкой. Это настоящий праздник вкуса, который обязательно стоит попробовать.

Как приготовить нежный бисквитный рулет с тыквой и шоколадом: пошаговый рецепт
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 120 г
  • Мякоть тыквы – 350 г
  • Темный шоколад – 50 г
  • Сахар – 150 г
  • Сахарная пудра – 70 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Творог – 300 г
  • Сметана – 200 г

Как приготовить:

  1. Приготовление тыквенного пюре: очищенную мякоть тыквы нарежьте кубиками и отварите в 200 мл воды с добавлением 50 г сахара. Варите 15-20 минут до мягкости, а затем измельчите тыкву блендером до состояния пюре.
  2. Взбивание яиц: отделите белки от желтков. Взбейте белки в плотную пену, постепенно добавляя 100 г сахара. Затем взбейте желтки и аккуратно смешайте с белками.
  3. Приготовление теста: постепенно просейте муку, смешивая её с яичной массой. Разделите тесто на две части.
  4. Шоколадное тесто: в одну часть добавьте растопленный шоколад и перемешайте миксером на низкой скорости.
  5. Тыквенное тесто: во вторую часть добавьте остывшее тыквенное пюре и также перемешайте.
  6. Выпекание: застелите противень пергаментом. С помощью кондитерского мешка выложите по диагонали полосы из шоколадного и тыквенного теста, чередуя их. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15 минут.
  7. Формирование рулета: готовый горячий бисквит сверните вместе с пергаментом в рулет и оставьте остывать.
  8. Приготовление крема: взбейте творог, сметану, сахарную пудру и ванильный сахар до получения густого крема.
  9. Сборка рулета: разверните остывший бисквит, удалите пергамент, равномерно распределите крем по поверхности и сверните его обратно. Заверните рулет в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2-3 часа.

Ваш бисквитный рулет из тыквы с шоколадом и творожной начинкой готов! Подавайте к столу и наслаждайтесь.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Домашние животные
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно Аудио 
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Авто
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов
Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки
На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла, почему не хочет афишировать новые отношения
Врач назвал три необычных способа отсрочить старость
Актриса Евгения Осипова пострадала в общественной бане: филиал ада
Салат на зиму: выбираем лучшие сорта, соблюдаем сроки и правила посадки
Адвокат Михаила Ефремова высказался о здоровье актёра и возможности УДО: поблажек нет
Рецепт маринованной капусты с добавлением болгарского перца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.