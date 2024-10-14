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Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное

Еда

Частое приготовление блинов может привести к тому, что блюдо надоест и перестанет радовать своим вкусом. Но что делать, если не хочется кардинально менять состав привычных ингредиентов, а блины больше не вызывают аппетита? Есть простой способ обновить это блюдо — приготовьте луковые блины. Они готовятся почти так же, как и обычные, но их вкус будет совершенно другим.

Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Как приготовить луковые блины

Для начала возьмите глубокую миску и разбейте в неё четыре яйца. Добавьте половину чайной ложки соли и взбейте яйца до образования однородной массы.

Теперь добавляем секретный ингредиент — лук. Возьмите три луковицы, измельчите их с помощью блендера до состояния кашицы и добавьте к взбитым яйцам.

Следующим шагом будет добавление молока и ржаной муки (по одной столовой ложке). Не забудьте про пшеничную муку — её нужно две столовые ложки. Для дополнительной нежности теста добавьте одну столовую ложку воды и тщательно перемешайте всю смесь до однородности.

Теперь всё готово для жарки блинов на сковороде. В результате вы получите целую стопку ароматных и вкусных луковых блинов, которые могут стать отличным дополнением к любым несладким начинкам. Идеально подойдут мясо или грибы.

Этот простой рецепт позволит вам разнообразить привычное блюдо и вернуть любовь к блинам, добавив новую нотку вкуса.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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