Рецепт маринованной капусты с добавлением болгарского перца

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованная капуста — это отличная закуска, которая по популярности ничуть не уступает квашеной. Но есть один ингредиент, который способен кардинально изменить вкус привычного блюда. Это болгарский перец, который идеально дополняет капусту и делает её ещё более ароматной и вкусной. Те, кто попробует такой вариант закуски, готовят её только так.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

Что потребуется:

Белокочанная капуста

Морковь

Болгарский перец

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Вода — 1 литр

Столовый уксус (9%) — 100 мл

Лавровый лист и чёрный перец горошком — по вкусу

Как приготовить:

Нарежьте капусту тонкими полосками, морковь натрите на крупной тёрке, а болгарский перец очистите от семян и нарежьте длинными полосками. Смешайте все овощи и слегка помните их руками, чтобы выделился сок. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте в неё соль, сахар и специи. Уксус добавьте в самом конце, когда маринад уже снят с огня. Залейте горячим маринадом овощи и поставьте их под гнёт. Оставьте заготовку на сутки при комнатной температуре. Через сутки разложите готовую капусту по банкам и храните в холодильнике.

Эта капуста станет вашим любимым дополнением к любому столу благодаря сочности и легкому аромату болгарского перца.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

