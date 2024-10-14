Рецепт маринованной капусты с добавлением болгарского перца

Маринованная капуста — это отличная закуска, которая по популярности ничуть не уступает квашеной. Но есть один ингредиент, который способен кардинально изменить вкус привычного блюда. Это болгарский перец, который идеально дополняет капусту и делает её ещё более ароматной и вкусной. Те, кто попробует такой вариант закуски, готовят её только так.
Что потребуется:
Как приготовить:
Эта капуста станет вашим любимым дополнением к любому столу благодаря сочности и легкому аромату болгарского перца.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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