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Рецепт маринованной капусты с добавлением болгарского перца

1:32
Еда

Маринованная капуста — это отличная закуска, которая по популярности ничуть не уступает квашеной. Но есть один ингредиент, который способен кардинально изменить вкус привычного блюда. Это болгарский перец, который идеально дополняет капусту и делает её ещё более ароматной и вкусной. Те, кто попробует такой вариант закуски, готовят её только так.

Рецепт маринованной капусты с добавлением болгарского перца
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

Что потребуется:

  • Белокочанная капуста
  • Морковь
  • Болгарский перец
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Вода — 1 литр
  • Столовый уксус (9%) — 100 мл
  • Лавровый лист и чёрный перец горошком — по вкусу

Как приготовить:

  1. Нарежьте капусту тонкими полосками, морковь натрите на крупной тёрке, а болгарский перец очистите от семян и нарежьте длинными полосками.
  2. Смешайте все овощи и слегка помните их руками, чтобы выделился сок.
  3. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте в неё соль, сахар и специи. Уксус добавьте в самом конце, когда маринад уже снят с огня.
  4. Залейте горячим маринадом овощи и поставьте их под гнёт. Оставьте заготовку на сутки при комнатной температуре.
  5. Через сутки разложите готовую капусту по банкам и храните в холодильнике.

Эта капуста станет вашим любимым дополнением к любому столу благодаря сочности и легкому аромату болгарского перца.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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