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Секрет вкусного варёного картофеля раскрыт: добавьте этот ингредиент

1:12
Еда

Чтобы добиться идеального вкуса варёного картофеля, иногда достаточно добавить небольшую сладковатую нотку. Но не стоит торопиться добавлять сахар — это может испортить блюдо. Существует более изысканный и полезный способ придать картофелю лёгкую сладость, и, к тому же, вы получите вкусное дополнение к основному гарниру.

Секрет вкусного варёного картофеля раскрыт: добавьте этот ингредиент
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Как приготовить сладковатый картофель?

Всё, что вам нужно — это морковь. После того как вода с картофелем закипит, через 10-15 минут добавьте нарезанную морковь в кастрюлю. Этот простой шаг обеспечит картофелю лёгкую сладость, которую многие так ценят.

Морковь полностью сварится примерно за 15 минут, поэтому важно совместить её готовность с картофелем. В результате вы получите не только невероятно вкусный картофель с лёгким сладковатым оттенком, но и сможете насладиться нежной варёной морковью.

Если вам хочется добавить картофелю не сладость, а пикантность, то в процессе варки можно использовать лук или чеснок. Добавьте четвертинку луковицы или пару зубчиков чеснока, и картофель приобретёт совершенно новый оттенок вкуса.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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