Секрет вкусного варёного картофеля раскрыт: добавьте этот ингредиент

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы добиться идеального вкуса варёного картофеля, иногда достаточно добавить небольшую сладковатую нотку. Но не стоит торопиться добавлять сахар — это может испортить блюдо. Существует более изысканный и полезный способ придать картофелю лёгкую сладость, и, к тому же, вы получите вкусное дополнение к основному гарниру.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Как приготовить сладковатый картофель?

Всё, что вам нужно — это морковь. После того как вода с картофелем закипит, через 10-15 минут добавьте нарезанную морковь в кастрюлю. Этот простой шаг обеспечит картофелю лёгкую сладость, которую многие так ценят.

Морковь полностью сварится примерно за 15 минут, поэтому важно совместить её готовность с картофелем. В результате вы получите не только невероятно вкусный картофель с лёгким сладковатым оттенком, но и сможете насладиться нежной варёной морковью.

Если вам хочется добавить картофелю не сладость, а пикантность, то в процессе варки можно использовать лук или чеснок. Добавьте четвертинку луковицы или пару зубчиков чеснока, и картофель приобретёт совершенно новый оттенок вкуса.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

