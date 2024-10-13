Как приготовить морковный пирог всего за 40 минут

Морковь — это один из самых полезных корнеплодов, но, к сожалению, она редко выступает в роли самостоятельного кулинарного героя на наших столах, за исключением, пожалуй, знаменитого корейского салата. Однако морковь может стать основой для множества интересных блюд, и одно из них — морковный пирог.
Большинство хозяек привыкли добавлять этот яркий овощ в салаты, супы, закатки или использовать его для запекания мяса и рыбы. Но сегодня мы предлагаем попробовать приготовить нежный и ароматный морковный пирог. Для этого потребуется минимум ингредиентов, а результат порадует не только вас, но и ваших близких.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
В результате вы получите вкусный и полезный морковный пирог, который точно станет вашим фаворитом среди домашних десертов.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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