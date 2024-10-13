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Как приготовить морковный пирог всего за 40 минут

1:54
Еда

Морковь — это один из самых полезных корнеплодов, но, к сожалению, она редко выступает в роли самостоятельного кулинарного героя на наших столах, за исключением, пожалуй, знаменитого корейского салата. Однако морковь может стать основой для множества интересных блюд, и одно из них — морковный пирог.

Как приготовить морковный пирог всего за 40 минут
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0

Большинство хозяек привыкли добавлять этот яркий овощ в салаты, супы, закатки или использовать его для запекания мяса и рыбы. Но сегодня мы предлагаем попробовать приготовить нежный и ароматный морковный пирог. Для этого потребуется минимум ингредиентов, а результат порадует не только вас, но и ваших близких.

Ингредиенты:

  • Морковь — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 80 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Сливочное масло — 10 г
  • Растительное масло — 30 мл
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Для начала очищаем морковь и натираем её на мелкой тёрке. Затем добавляем яйца, растительное масло и тщательно перемешиваем ингредиенты до однородности.
  2. В отдельной миске просеиваем муку, добавляем к ней сахар, соль и разрыхлитель, всё тщательно смешиваем.
  3. Соединяем морковную смесь с мучной и замешиваем однородное тесто.
  4. Готовим форму для выпечки, смазываем её сливочным маслом, после чего выливаем тесто, распределяя его ровным слоем.
  5. Отправляем форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение 30-40 минут до золотистой корочки.

В результате вы получите вкусный и полезный морковный пирог, который точно станет вашим фаворитом среди домашних десертов.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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