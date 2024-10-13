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Как из покупных пельменей сделать домашние

1:11
Еда

Пельмени — это одно из самых простых и любимых блюд, которые легко и быстро приготовить. Но есть секрет, как сделать их еще вкуснее и избежать неприятных моментов при варке. Давайте разберемся, зачем добавлять масло в кастрюлю с пельменями и чем его можно заменить.

Как из покупных пельменей сделать домашние
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Когда вода в кастрюле с пельменями закипает, бульон часто выплескивается, что может доставить неудобства. Сливочное масло предотвращает это, создавая своего рода защитную пленку. Кроме того, масло придаёт пельменям нежный сливочный вкус, а сам бульон становится более насыщенным.

Еще один важный плюс — масло не даёт пельменям слипнуться и прилипнуть ко дну или стенкам кастрюли. Так вы избежите ситуации, когда часть пельменей остаётся на посуде, а не на вашей тарелке.

Если у вас нет сливочного масла, не беда. Растительное масло вполне может его заменить. Достаточно всего 1 столовой ложки, чтобы пельмени не потеряли свой вкус и форму. И не волнуйтесь о том, что масла будет слишком много — его избыток пельменям не повредит.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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