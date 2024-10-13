Как сделать оливье менее калорийным и более изысканным

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Оливье" многими воспринимается как вкусное, но довольно тяжелое блюдо. Однако, это легко исправить — достаточно заменить всего один ингредиент: вместо колбасы использовать креветки. Именно колбаса придает салату лишнюю калорийность, делая его менее полезным и слишком сытным.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Как приготовить лёгкий и изысканный оливье с креветками

Рецепт салата с креветками почти не отличается от классического варианта, но важное значение имеют точные пропорции ингредиентов. Ориентируйтесь на вес продуктов, чтобы добиться идеального вкуса.

Ингредиенты:

Варёный картофель — 480 граммов

Свежий огурец — 400 граммов

Варёная морковь — 180 граммов

Варёные креветки (измельчённые) — 300 граммов

Консервированный горошек — 300 граммов

Варёное яйцо — 240 граммов

Слегка посолите и поперчите по вкусу, а затем заправьте салат майонезом, регулируя количество по своему предпочтению.

Важные моменты:

Для достижения лёгкости и изысканности в этом варианте оливье не добавляется репчатый лук, а вместо солёных огурцов используются свежие.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

