Как сделать оливье менее калорийным и более изысканным

Салат "Оливье" многими воспринимается как вкусное, но довольно тяжелое блюдо. Однако, это легко исправить — достаточно заменить всего один ингредиент: вместо колбасы использовать креветки. Именно колбаса придает салату лишнюю калорийность, делая его менее полезным и слишком сытным.
Как приготовить лёгкий и изысканный оливье с креветками
Рецепт салата с креветками почти не отличается от классического варианта, но важное значение имеют точные пропорции ингредиентов. Ориентируйтесь на вес продуктов, чтобы добиться идеального вкуса.
Ингредиенты:
Слегка посолите и поперчите по вкусу, а затем заправьте салат майонезом, регулируя количество по своему предпочтению.
Важные моменты:
Для достижения лёгкости и изысканности в этом варианте оливье не добавляется репчатый лук, а вместо солёных огурцов используются свежие.
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
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