Смузи из авокадо, яблока, банана и винограда: получится очень вкусно

Для приготовления смузи из авокадо, яблока, банана и винограда понадобится совсем немного ингредиентов и свободного времени. Напиток обладает превосходными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей.
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