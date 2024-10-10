Смузи из авокадо, яблока, банана и винограда: получится очень вкусно

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления смузи из авокадо, яблока, банана и винограда понадобится совсем немного ингредиентов и свободного времени. Напиток обладает превосходными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

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Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Банан — 1 шт.

Виноград без косточек — 60 г

Кефир — 350 мл

Приготовление:

Очистить банан, яблоко и авокадо от кожуры. Нарезать ингредиенты средними кусочками. Соединить в блендере виноград, а также кусочки банана, яблока и авокадо. Добавить кефир. Взбить. Перелить получившуюся смесь в стаканы. Напиток готов!

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей.

