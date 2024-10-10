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Смузи из авокадо, яблока, банана и винограда: получится очень вкусно

0:49
Еда

Для приготовления смузи из авокадо, яблока, банана и винограда понадобится совсем немного ингредиентов и свободного времени. Напиток обладает превосходными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Смузи из авокадо, яблока, банана и винограда: получится очень вкусно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Авокадо — 1 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Банан — 1 шт.
  • Виноград без косточек — 60 г
  • Кефир — 350 мл

Приготовление:

  1. Очистить банан, яблоко и авокадо от кожуры. Нарезать ингредиенты средними кусочками.
  2. Соединить в блендере виноград, а также кусочки банана, яблока и авокадо. Добавить кефир. Взбить.
  3. Перелить получившуюся смесь в стаканы. Напиток готов!

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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