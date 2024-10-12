Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасение для домашних растений: как распознать и победить их проблемы
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Индийский свадебный бум принесёт экономике миллиарды долларов
Почему сало стоит включить в свой рацион: 5 убедительных причин
Учёные открыли невероятное многообразие дождевых червей по всему миру
Фитнес-тренер поделилась рекомендациями для снятия боли в мышцах после тренировки
Врач назвал методы профилактики варикоза
Боня призналась, что спрашивает разрешение у дочери, чтобы выставить откровенные фото
От салатов до супов: 5 незаменимых видов зимней зелени для вашей кухни

Секретный ингредиент, который превратит ваш винегрет в шедевр

1:04
Еда

Винегрет — одно из самых простых и популярных блюд благодаря легкости приготовления и приятному вкусу. Однако, несмотря на свои достоинства, он часто уступает по аппетитности другим салатам, таким как «Оливье» или «Мимоза». Но есть один секрет, который позволит винегрету не только сравняться с праздничными блюдами, но и превзойти их по вкусу.

Секретный ингредиент, который превратит ваш винегрет в шедевр
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, CC BY-SA 2.5

Секретный ингредиент для улучшения винегрета

Обычно в винегрет добавляют сырой репчатый лук. Но стоит немного отклониться от традиции: обжарьте нарезанный лук на сковороде до золотистого цвета. Это придаст салату особую хрустящую текстуру и сладковатый вкус, делая его более насыщенным и аппетитным.

Кроме того, использование обжаренного лука избавляет от необходимости заправлять винегрет растительным маслом — блюдо и без того будет сочным. Добавление масла может сделать его слишком жирным, что испортит впечатление от этого кулинарного шедевра.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre - "уксус") — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода
Садоводство, цветоводство
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода Аудио 
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Советы
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента Аудио 
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Последние материалы
Спасение для домашних растений: как распознать и победить их проблемы
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Индийский свадебный бум принесёт экономике миллиарды долларов
Почему сало стоит включить в свой рацион: 5 убедительных причин
Учёные открыли невероятное многообразие дождевых червей по всему миру
Фитнес-тренер поделилась рекомендациями для снятия боли в мышцах после тренировки
Врач назвал методы профилактики варикоза
Боня призналась, что спрашивает разрешение у дочери, чтобы выставить откровенные фото
Секретный ингредиент, который превратит ваш винегрет в шедевр
От салатов до супов: 5 незаменимых видов зимней зелени для вашей кухни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.