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Как сделать перловую кашу вкусной и рассыпчатой

1:05
Еда

Перловая каша редко появляется на столах, хотя она полезна и вкусна. Хозяйки нечасто используют перловку из-за долгого процесса приготовления: крупу нужно замачивать, а варится она дольше, чем гречка или рис. Однако есть несколько хитростей, которые значительно улучшают результат.

Как сделать перловую кашу вкусной и рассыпчатой
Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, CC BY-SA 4.0

Во-первых, обжарка крупы

Перед варкой стоит обжарить перловку на растительном или сливочном масле. Это придаст ей аромат, сделает кашу более рассыпчатой и вкусной. Для 250-300 граммов крупы потребуется 1-2 столовые ложки масла.

Во-вторых, правильная вода

Варить перловку нужно на слабом огне, заливая горячей, а не холодной водой, чтобы крупа прогревалась равномерно. Пропорции: 1 стакан перловки на 3 стакана воды.

В-третьих, настояться после варки

После того как каша готова, важно дать ей настояться около 10 минут под полотенцем. Это сделает ее мягче и улучшит вкус.

Уточнения

Перло́вая ка́ша — блюдо из разваренной перловой крупы, наиболее популярно в русской кухне, известно также в кулинарных традициях карелов, коми-зырян, коми-пермяков со времён Средневековья.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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