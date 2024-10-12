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Как быстро приготовить маринованную капусту дома

1:22
Еда

Квашеная и маринованная капуста занимают почетное место среди традиционных домашних заготовок, как и соленые огурцы. Однако, если процесс закваски требует соблюдения ряда условий, включая выбор правильного дня недели, то маринование значительно проще. Существует множество рецептов для этого, один из которых мы предлагаем вам попробовать.

Как быстро приготовить маринованную капусту дома
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • капуста – 1,5 кг
  • свекла – 1 шт.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • вода – 1 литр
  • соль – 3 ст. л.
  • сахар – 3 ст. л.
  • уксус (9%) – 1/2 стакана
  • перец горошком – 8 шт.

Процесс приготовления:

  1. Удалите кочерыжку и нашинкуйте капусту. Свеклу очистите и натрите на крупной терке.
  2. Чеснок нарежьте тонкими ломтиками.
  3. Смешайте все овощи и переложите в заранее простерилизованную банку.
  4. Для маринада: в воду добавьте соль, сахар и специи, доведите до кипения и варите 10 минут. Удалите перец и добавьте уксус.
  5. Залейте овощи горячим маринадом. Когда остынет, поставьте в холодильник.

Маринованная капуста будет готова к употреблению уже на следующий день. Наслаждайтесь ее вкусом!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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