Как быстро приготовить маринованную капусту дома

Квашеная и маринованная капуста занимают почетное место среди традиционных домашних заготовок, как и соленые огурцы. Однако, если процесс закваски требует соблюдения ряда условий, включая выбор правильного дня недели, то маринование значительно проще. Существует множество рецептов для этого, один из которых мы предлагаем вам попробовать.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Маринованная капуста будет готова к употреблению уже на следующий день. Наслаждайтесь ее вкусом!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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