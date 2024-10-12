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5 ошибок, которые совершают, выливая масло после жарки

Еда

Если после приготовления пищи у вас осталось масло на сковороде, не спешите сразу избавляться от него. На первый взгляд, самым простым решением кажется вылить его в раковину или унитаз. Однако это прямой путь к засорам труб и возможным дорогостоящим ремонтам.

5 ошибок, которые совершают, выливая масло после жарки
Фото: flickr.com by rosarito_82, CC BY 2.0

Повторное использование масла — идея, которая приходит на ум, если не хочется выбрасывать продукт. Но такой шаг имеет свои минусы: старое масло может ухудшить вкус нового блюда, а также способствовать образованию вредных веществ. Поэтому, если вы решите использовать масло повторно, важно убедиться, что оно прозрачное, без осадка и неприятного запаха.

Чтобы правильно избавиться от ненужного масла, существует два варианта. Если его совсем немного, сковороду можно протереть бумажным полотенцем, которое затем следует выбросить в мусор. Если масла больше, его необходимо перелить в закрытую бутылку и отправить в мусорное ведро.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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