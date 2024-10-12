5 ошибок, которые совершают, выливая масло после жарки

Если после приготовления пищи у вас осталось масло на сковороде, не спешите сразу избавляться от него. На первый взгляд, самым простым решением кажется вылить его в раковину или унитаз. Однако это прямой путь к засорам труб и возможным дорогостоящим ремонтам.
Повторное использование масла — идея, которая приходит на ум, если не хочется выбрасывать продукт. Но такой шаг имеет свои минусы: старое масло может ухудшить вкус нового блюда, а также способствовать образованию вредных веществ. Поэтому, если вы решите использовать масло повторно, важно убедиться, что оно прозрачное, без осадка и неприятного запаха.
Чтобы правильно избавиться от ненужного масла, существует два варианта. Если его совсем немного, сковороду можно протереть бумажным полотенцем, которое затем следует выбросить в мусор. Если масла больше, его необходимо перелить в закрытую бутылку и отправить в мусорное ведро.
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