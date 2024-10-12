Как пластиковая тара может сделать ваш ужин опасным

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Микроволновка значительно упрощает жизнь, позволяя разогревать еду за считанные секунды. Однако одна распространенная ошибка может сделать обед или ужин токсичными.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Микроволновка популярна как дома, так и на рабочем месте, но и там, и там существует одна и та же опасность — неправильный выбор тары для разогрева. Многие используют пластиковые контейнеры не только для хранения, но и для разогрева еды, что нарушает базовые правила безопасности.

Под воздействием температуры химические соединения, такие как бисфенол А и фталаты, содержащиеся в пластике, могут проникнуть из стенок контейнера в пищу. Исследования продолжаются, но уже известно, что накопление этих веществ в организме повышает риск развития различных системных нарушений. В результате могут возникнуть астма, хронические заболевания нервной и репродуктивной систем, а также нарушения в развитии детей.

Кроме того, в пластиковых контейнерах не рекомендуется хранить горячие блюда и продукты, которые могут вступать в реакцию с материалом, такие как масла, уксус, сыры, томатный соус и газированные напитки. Лучше выбирать для этих целей стеклянные емкости, как советуют эксперты.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



