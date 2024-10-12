Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маска для волос своими руками: лучшие рецепты для сильных и блестящих прядей
Самый длинный след динозавра найден в Колорадо: захватывающая находка палеонтологов
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Когда на самом деле стоит бронировать авиабилеты
Как правильно сажать виноград осенью
Вкусный и сытный салат из пекинской капусты: готовится быстро и легко
Изощрённые методы охоты животных на свою добычу
Джиган и Оксана Самойлова в следующем году планируют пополнение в семье
Новая охлаждающая ткань: прорыв в технологии защиты от тепловых волн

Как пластиковая тара может сделать ваш ужин опасным

1:19
Еда

Микроволновка значительно упрощает жизнь, позволяя разогревать еду за считанные секунды. Однако одна распространенная ошибка может сделать обед или ужин токсичными.

Как пластиковая тара может сделать ваш ужин опасным
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Микроволновка популярна как дома, так и на рабочем месте, но и там, и там существует одна и та же опасность — неправильный выбор тары для разогрева. Многие используют пластиковые контейнеры не только для хранения, но и для разогрева еды, что нарушает базовые правила безопасности.

Под воздействием температуры химические соединения, такие как бисфенол А и фталаты, содержащиеся в пластике, могут проникнуть из стенок контейнера в пищу. Исследования продолжаются, но уже известно, что накопление этих веществ в организме повышает риск развития различных системных нарушений. В результате могут возникнуть астма, хронические заболевания нервной и репродуктивной систем, а также нарушения в развитии детей.

Кроме того, в пластиковых контейнерах не рекомендуется хранить горячие блюда и продукты, которые могут вступать в реакцию с материалом, такие как масла, уксус, сыры, томатный соус и газированные напитки. Лучше выбирать для этих целей стеклянные емкости, как советуют эксперты.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Красота и стиль
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Дрон Ghost X. Армия США вводит в строй новые портативные квадрокоптеры Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Последние материалы
Маска для волос своими руками: лучшие рецепты для сильных и блестящих прядей
Самый длинный след динозавра найден в Колорадо: захватывающая находка палеонтологов
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Когда на самом деле стоит бронировать авиабилеты
Как правильно сажать виноград осенью
Вкусный и сытный салат из пекинской капусты: готовится быстро и легко
Изощрённые методы охоты животных на свою добычу
Джиган и Оксана Самойлова в следующем году планируют пополнение в семье
Новая охлаждающая ткань: прорыв в технологии защиты от тепловых волн
Консилер как мастер маскировки: секреты правильного выбора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.