Быстрая доставка: почему стоит насторожиться при скором прибытии курьера

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сервисы быстрой доставки еды спасают в моменты, когда на готовку просто нет времени. Однако всегда есть риск получить еду ненадлежащего качества. Вот как можно сразу определить, что забирать заказ не стоит.

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Директор Фонда "Закон и здоровье" Григорий Балагуров, объясняет, что оценить качество еды из доставки приходится по множеству факторов: от картинок в меню и состава блюд до отзывов и упаковки. Именно упаковка даст больше всего информации.

Когда курьер прибыл с заказом, первым делом попросите его показать упаковку. Очень важно, чтобы она была целой. Вмятины, разрывы, вздутия или любые другие повреждения могут свидетельствовать о том, что еду хранили и транспортировали неправильно. В таком случае качество блюда никто не гарантирует, и забирать его не стоит.

Риск порчи увеличивается, если курьерская сумка была неплотно закрыта, что может привести к температурным нарушениям при доставке.

Также стоит обратить внимание на скорость доставки. Если еда была доставлена слишком быстро, это может означать, что блюда приготовили заранее, а не перед отправкой. Если на контейнере нет маркировки с датой фасовки, это ещё один сигнал того, что еду не следует употреблять.

Уточнения

Курье́р (фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу», currere — «бегать, быстро двигаться») — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.



