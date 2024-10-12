Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Консилер как мастер маскировки: секреты правильного выбора
Что делать, если вы залили бензин в дизельный двигатель
Как пластиковая тара может сделать ваш ужин опасным
Лечебные травы на вашем подоконнике: как их правильно выращивать
Более 700 тысяч туристов уже посетили новый парк в Севастополе
Певица Милявская возмутилась идеей введения налога на бездетность
Город камня: скрытая жемчужина Италии, в которой стоит побывать
Как погода влияет на штрафы: камеры видеофиксации в дождь и снег
Кондиционер или маска: что выбрать для ваших волос

Быстрая доставка: почему стоит насторожиться при скором прибытии курьера

1:24
Еда

Сервисы быстрой доставки еды спасают в моменты, когда на готовку просто нет времени. Однако всегда есть риск получить еду ненадлежащего качества. Вот как можно сразу определить, что забирать заказ не стоит.

Быстрая доставка: почему стоит насторожиться при скором прибытии курьера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Директор Фонда "Закон и здоровье" Григорий Балагуров, объясняет, что оценить качество еды из доставки приходится по множеству факторов: от картинок в меню и состава блюд до отзывов и упаковки. Именно упаковка даст больше всего информации.

Когда курьер прибыл с заказом, первым делом попросите его показать упаковку. Очень важно, чтобы она была целой. Вмятины, разрывы, вздутия или любые другие повреждения могут свидетельствовать о том, что еду хранили и транспортировали неправильно. В таком случае качество блюда никто не гарантирует, и забирать его не стоит.

Риск порчи увеличивается, если курьерская сумка была неплотно закрыта, что может привести к температурным нарушениям при доставке.

Также стоит обратить внимание на скорость доставки. Если еда была доставлена слишком быстро, это может означать, что блюда приготовили заранее, а не перед отправкой. Если на контейнере нет маркировки с датой фасовки, это ещё один сигнал того, что еду не следует употреблять.

Уточнения

Курье́р (фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу», currere — «бегать, быстро двигаться») — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Советы
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Дрон Ghost X. Армия США вводит в строй новые портативные квадрокоптеры Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Последние материалы
Быстрая доставка: почему стоит насторожиться при скором прибытии курьера
Город камня: скрытая жемчужина Италии, в которой стоит побывать
Как погода влияет на штрафы: камеры видеофиксации в дождь и снег
Дрон Ghost X. Армия США вводит в строй новые портативные квадрокоптеры
Кондиционер или маска: что выбрать для ваших волос
Как правильное питание может предотвратить деменцию и поддержать здоровье
Валерий Леонтьев не вернётся к активной творческой деятельности — музкритик
Более половины россиян, взявших ипотеку, закрывают её досрочно
Какой сыр выбрать для идеального горячего бутерброда
Любите розы, но не шипы? Выращивайте эти сорта цветов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.