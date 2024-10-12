Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Консилер как мастер маскировки: секреты правильного выбора
Что делать, если вы залили бензин в дизельный двигатель
Как пластиковая тара может сделать ваш ужин опасным
Лечебные травы на вашем подоконнике: как их правильно выращивать
Более 700 тысяч туристов уже посетили новый парк в Севастополе
Певица Милявская возмутилась идеей введения налога на бездетность
Быстрая доставка: почему стоит насторожиться при скором прибытии курьера
Город камня: скрытая жемчужина Италии, в которой стоит побывать
Как погода влияет на штрафы: камеры видеофиксации в дождь и снег

Какой сыр выбрать для идеального горячего бутерброда

1:22
Еда

Горячие бутерброды для завтрака или перекуса на работе можно приготовить с любыми ингредиентами, но ключевым элементом всегда остается сыр. Какой же сыр лучше выбрать для идеального бутерброда?

Какой сыр выбрать для идеального горячего бутерброда
Фото: openverse.org by kimberlykv, CC BY 2.0

Для горячих бутербродов нужен сыр, который будет плавиться плавно и равномерно, создавая тягучую текстуру, но не пригорать, пока вы готовите на сковороде, в духовке, на гриле или в тостере.

Одним из лучших вариантов считается американский сыр, который в России представлен в виде плавленого сыра в ломтиках. Он в меру соленый, хорошо плавится и доступен по цене. В США его часто используют для приготовления жареного сыра — аналога наших бутербродов с поджаренным до румяной корочки сыром.

Еще один отличный выбор — чеддер. Этот сыр идеально плавится и обладает насыщенным вкусом с легкой кислинкой. Шеф-повара рекомендуют сочетать его с молодыми сырами, такими как моцарелла, чтобы добавить сливочности.

Для более изысканных бутербродов можно выбрать шотландский грюйер или деликатесный бри. Но для повседневных закусок лучше использовать гауду или домашние сыры. Хотя они хуже плавятся, они интересно сочетаются с твердыми и полутвердыми сырами, как подсказывают эксперты.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами. Для приготовления закусок используются самые разнообразные продукты, которые комбинируют по составу, вкусовым особенностям, способам выкладки, оформления и цветового сочетания. Закусками также называют блюда, подаваемые для заедания алкогольных напитков. В международной кулинарной терминологии русское слово «закуски» в написании sakuski, zakuski, zakouski применяется для русских закусок, сервированных на специальном закусочном столе.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Советы
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Дрон Ghost X. Армия США вводит в строй новые портативные квадрокоптеры Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Последние материалы
Быстрая доставка: почему стоит насторожиться при скором прибытии курьера
Город камня: скрытая жемчужина Италии, в которой стоит побывать
Как погода влияет на штрафы: камеры видеофиксации в дождь и снег
Дрон Ghost X. Армия США вводит в строй новые портативные квадрокоптеры
Кондиционер или маска: что выбрать для ваших волос
Как правильное питание может предотвратить деменцию и поддержать здоровье
Валерий Леонтьев не вернётся к активной творческой деятельности — музкритик
Более половины россиян, взявших ипотеку, закрывают её досрочно
Какой сыр выбрать для идеального горячего бутерброда
Любите розы, но не шипы? Выращивайте эти сорта цветов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.