Какой сыр выбрать для идеального горячего бутерброда

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Горячие бутерброды для завтрака или перекуса на работе можно приготовить с любыми ингредиентами, но ключевым элементом всегда остается сыр. Какой же сыр лучше выбрать для идеального бутерброда?

Фото: openverse.org by kimberlykv, CC BY 2.0

Для горячих бутербродов нужен сыр, который будет плавиться плавно и равномерно, создавая тягучую текстуру, но не пригорать, пока вы готовите на сковороде, в духовке, на гриле или в тостере.

Одним из лучших вариантов считается американский сыр, который в России представлен в виде плавленого сыра в ломтиках. Он в меру соленый, хорошо плавится и доступен по цене. В США его часто используют для приготовления жареного сыра — аналога наших бутербродов с поджаренным до румяной корочки сыром.

Еще один отличный выбор — чеддер. Этот сыр идеально плавится и обладает насыщенным вкусом с легкой кислинкой. Шеф-повара рекомендуют сочетать его с молодыми сырами, такими как моцарелла, чтобы добавить сливочности.

Для более изысканных бутербродов можно выбрать шотландский грюйер или деликатесный бри. Но для повседневных закусок лучше использовать гауду или домашние сыры. Хотя они хуже плавятся, они интересно сочетаются с твердыми и полутвердыми сырами, как подсказывают эксперты.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами. Для приготовления закусок используются самые разнообразные продукты, которые комбинируют по составу, вкусовым особенностям, способам выкладки, оформления и цветового сочетания. Закусками также называют блюда, подаваемые для заедания алкогольных напитков. В международной кулинарной терминологии русское слово «закуски» в написании sakuski, zakuski, zakouski применяется для русских закусок, сервированных на специальном закусочном столе.



