Хитрость кулинаров: как очистить чеснок одним движением

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — незаменимый ингредиент во многих блюдах, придающий им насыщенный вкус и аромат. Однако процесс его очистки может стать настоящей проблемой. Кожура чеснока часто плотно прилегает к зубчику, и ее трудно снять руками или с помощью ножа. А если требуется почистить большое количество чеснока, например, для зимних заготовок, этот процесс может превратиться в мучение, сопровождаемое раздражением глаз и дыхательных путей из-за резкого запаха.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Блогер Константин Нечетов в своих соцсетях раскрыл хитрость, как справиться с этой задачей буквально за несколько секунд. Все, что вам понадобится, — это микроволновая печь.

Чтобы быстро очистить чеснок, прогрейте зубчики в микроволновке на протяжении 10-15 секунд. Под воздействием тепла кожура размягчается и легко отделяется от мякоти при легком нажатии. Этот метод значительно упрощает процесс и экономит время.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



