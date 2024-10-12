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Хитрость кулинаров: как очистить чеснок одним движением

1:03
Еда

Чеснок — незаменимый ингредиент во многих блюдах, придающий им насыщенный вкус и аромат. Однако процесс его очистки может стать настоящей проблемой. Кожура чеснока часто плотно прилегает к зубчику, и ее трудно снять руками или с помощью ножа. А если требуется почистить большое количество чеснока, например, для зимних заготовок, этот процесс может превратиться в мучение, сопровождаемое раздражением глаз и дыхательных путей из-за резкого запаха.

Хитрость кулинаров: как очистить чеснок одним движением
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Блогер Константин Нечетов в своих соцсетях раскрыл хитрость, как справиться с этой задачей буквально за несколько секунд. Все, что вам понадобится, — это микроволновая печь.

Чтобы быстро очистить чеснок, прогрейте зубчики в микроволновке на протяжении 10-15 секунд. Под воздействием тепла кожура размягчается и легко отделяется от мякоти при легком нажатии. Этот метод значительно упрощает процесс и экономит время.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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