Почему черная смородина так важна для профилактики рака

Ягоды — незаменимый источник природных антиоксидантов, которые помогают организму бороться с различными заболеваниями. Среди них особенно выделяется черная смородина, признанная лидером по содержанию полезных веществ, способных надежно защитить организм.
В эфире программы "Жить здорово!" на "Первом канале" телеведущие Елена Малышева и Андрей Продеус обсудили важную тему профилактики онкологических заболеваний. Питание играет в этом процессе ключевую роль. Определенные элементы, поступающие с пищей, помогают организму лучше восстанавливаться, уменьшают влияние окислительного стресса и препятствуют распространению "злых" клеток, которые могут повредить внутренние системы.
Одним из таких мощных "антираковых" элементов являются антоцианы. Они значительно снижают риск развития рака легких, пищевода и кожи, что подтверждается научными исследованиями, отметили врачи.
Черная смородина — чемпион по содержанию антоцианов. Врачи назвали её одной из самых полезных ягод для организма. Её уникальные свойства делают этот продукт незаменимым. Летом черную смородину рекомендуется употреблять в свежем виде, а в другое время года — в замороженном виде или в виде заготовок.
Антоцианы (также антоцианины; от греч. ἄνθος — цветок и греч. κυανός — синий, лазоревый) — окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам. В 1835 году немецкий фармацевт Людвиг Кламор Маркварт в своем трактате «Цвета цветов» впервые дал название антоциан химическому соединению, которое придает цветам синий цвет. Они находятся в растениях, обусловливая красную, фиолетовую и синюю окраски плодов и листьев.
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