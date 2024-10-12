Почему черная смородина так важна для профилактики рака

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Ягоды — незаменимый источник природных антиоксидантов, которые помогают организму бороться с различными заболеваниями. Среди них особенно выделяется черная смородина, признанная лидером по содержанию полезных веществ, способных надежно защитить организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, CC BY-SA 3.0

В эфире программы "Жить здорово!" на "Первом канале" телеведущие Елена Малышева и Андрей Продеус обсудили важную тему профилактики онкологических заболеваний. Питание играет в этом процессе ключевую роль. Определенные элементы, поступающие с пищей, помогают организму лучше восстанавливаться, уменьшают влияние окислительного стресса и препятствуют распространению "злых" клеток, которые могут повредить внутренние системы.

Одним из таких мощных "антираковых" элементов являются антоцианы. Они значительно снижают риск развития рака легких, пищевода и кожи, что подтверждается научными исследованиями, отметили врачи.

Черная смородина — чемпион по содержанию антоцианов. Врачи назвали её одной из самых полезных ягод для организма. Её уникальные свойства делают этот продукт незаменимым. Летом черную смородину рекомендуется употреблять в свежем виде, а в другое время года — в замороженном виде или в виде заготовок.

Уточнения

Антоцианы (также антоцианины; от греч. ἄνθος — цветок и греч. κυανός — синий, лазоревый) — окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам. В 1835 году немецкий фармацевт Людвиг Кламор Маркварт в своем трактате «Цвета цветов» впервые дал название антоциан химическому соединению, которое придает цветам синий цвет. Они находятся в растениях, обусловливая красную, фиолетовую и синюю окраски плодов и листьев.



