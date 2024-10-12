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Спасение вялой моркови: восстановите свежесть за 15 минут

1:01
Еда

Мягкую морковь, которая внешне еще кажется свежей, часто сложно использовать в кулинарии: её трудно чистить, тереть на терке или нарезать для супа. Однако опытные повара утверждают, что выбрасывать такую морковь не стоит — её можно вернуть к жизни, сделав вновь хрустящей и упругой, без сложных манипуляций.

Спасение вялой моркови: восстановите свежесть за 15 минут
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты рекомендуют простой способ восстановления овоща. Для этого вам понадобится глубокая емкость, например, кастрюля, которую нужно наполнить прохладной водой. В неё погружают морковь, которая просто подсохла из-за неправильного хранения. Однако если на корнеплоде уже появились плесень или другие признаки порчи, спасти его уже не получится.

Если визуально морковь в порядке, оставьте её в воде на 10-15 минут. За это время мякоть успеет впитать влагу, и овощ станет снова сочным, твердым и пригодным для использования в любых блюдах.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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