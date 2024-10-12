Почему не стоит мыть мясо и яйца перед готовкой: советы Роспотребнадзора

Мытье продуктов перед их приготовлением кажется очевидным шагом, однако специалисты Роспотребнадзора предостерегают от обработки некоторых продуктов. На официальном сайте ведомства были приведены исключения, которые не следует подвергать водной обработке.
В первую очередь, это птица, рыба и красное мясо. Мытье этих продуктов не избавит их от микробов, а наоборот, только разнесет бактерии по поверхности самого продукта и кухонным поверхностям, что может привести к заражению других ингредиентов. Единственный безопасный способ обеззараживания — это тщательная термическая обработка.
Мыть яйца также не рекомендуется. На скорлупе могут быть микротрещины, через которые бактерии могут проникнуть внутрь яйца, к белку и желтку. Кроме того, магазинные яйца уже проходят очистку на производстве, поэтому повторная процедура дома не требуется.
Зелень и грибы, упакованные с маркировкой "готово к употреблению", также не нуждаются в дополнительной обработке. Хотя для собственного спокойствия можно слегка сполоснуть их водой. Однако это не относится к грибам, собранным в лесу. Их нужно сначала замочить на 30 минут, а затем тщательно промыть под струей воды, чтобы удалить загрязнения.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.