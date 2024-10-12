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Почему не стоит мыть мясо и яйца перед готовкой: советы Роспотребнадзора

1:23
Еда

Мытье продуктов перед их приготовлением кажется очевидным шагом, однако специалисты Роспотребнадзора предостерегают от обработки некоторых продуктов. На официальном сайте ведомства были приведены исключения, которые не следует подвергать водной обработке.

Почему не стоит мыть мясо и яйца перед готовкой: советы Роспотребнадзора
Фото: Freepik by wirestock, PDM

В первую очередь, это птица, рыба и красное мясо. Мытье этих продуктов не избавит их от микробов, а наоборот, только разнесет бактерии по поверхности самого продукта и кухонным поверхностям, что может привести к заражению других ингредиентов. Единственный безопасный способ обеззараживания — это тщательная термическая обработка.

Мыть яйца также не рекомендуется. На скорлупе могут быть микротрещины, через которые бактерии могут проникнуть внутрь яйца, к белку и желтку. Кроме того, магазинные яйца уже проходят очистку на производстве, поэтому повторная процедура дома не требуется.

Зелень и грибы, упакованные с маркировкой "готово к употреблению", также не нуждаются в дополнительной обработке. Хотя для собственного спокойствия можно слегка сполоснуть их водой. Однако это не относится к грибам, собранным в лесу. Их нужно сначала замочить на 30 минут, а затем тщательно промыть под струей воды, чтобы удалить загрязнения.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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