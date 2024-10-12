Простые продукты для поддержания красоты и здоровья кожи

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

В разговоре с агентством «ОСН» врач поделилась перечнем продуктов, которые помогают продлить молодость, при этом обойдясь без модных суперфудов и экзотики.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Молодость — как внешняя, так и внутренняя — зависит от нескольких факторов: наследственности, образа жизни, ухода за кожей и качества питания. Для того чтобы замедлить процессы старения, важно уделить внимание трем ключевым питательным веществам.

Первое — витамин С, который защищает кожу от окислительного стресса и повышает её упругость. Его легко можно получить из цитрусовых, но в больших количествах витамин С содержится также в шиповнике, черной смородине, петрушке и болгарском перце.

Витамин Е играет важную роль в создании здорового сияния кожи. Этот витамин можно найти в зеленых овощах, семечках подсолнечника и тыквы, растительных маслах, а также в говядине, баранине, кукурузе и сое.

Третий незаменимый витамин — это витамин А. Он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, предотвращая появление пигментных пятен и морщин. Витамин А содержится в печени, орехах, жирной рыбе, помидорах, моркови и батате.

Врач подчеркнула, что эти витамины необходимо получать именно из пищи, а не из биологически активных добавок, так как это ключевой фактор в поддержании молодости.

Уточнения

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.





