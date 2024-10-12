Как не ошибиться с выбором рыбы: советы и рекомендации

Специалист Роспотребнадзора Екатерина Голикова поделилась тремя основными правилами, которые помогут выбрать качественное рыбное филе.

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Первое, на что стоит обратить внимание, — это внешний вид филе. Мякоть должна быть светлой, но не белоснежной. Если рыба выглядит слишком белой, это может свидетельствовать о химической обработке. Такая рыба не только теряет свои полезные свойства, но и может иметь горький привкус после приготовления.

Второе правило касается состояния чешуи. Если на поверхности рыбы заметна желтая корка, это признак того, что рыба подвергалась многократной заморозке и разморозке, что негативно сказывается на её качестве.

И третье — это проверка после покупки и разморозки. Качественное филе будет мягким, плотным и с матовой поверхностью. Глянцевый блеск говорит о том, что на рыбу наносили удерживающие влагу вещества, что также снижает её качество.

Эксперты также напоминают о важности правильной термической обработки рыбы. Варить её нужно минимум 15 минут, чтобы уничтожить паразитов, а жарить — не менее 20 минут.

Уточнения

Рыбное филе — рыба, разрезанная по длине вдоль позвоночника на две продольные половины; чешуя, голова, позвоночник, плечевые и крупные рёберные кости, внутренности, плавники, чёрная брюшная плёнка удалены; сгустки крови зачищены. Наиболее популярны для приготовления пищи филе лосося, скумбрии, хека, минтая, путассу, макруруса, сельди, кальмара. Филе в России было однозначным определением филе рыбы, но впоследствии стали применять это определение к мясу птицы и животных, очищенному от костей, что не совсем правильно (но, возможно, копирует американский вариант употребления слова Fillet).

