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Клюква вместо БАДов: почему стоит включить эту ягоду в рацион

1:30
Еда

Эксперты советуют отказаться от БАДов в пользу натуральных источников витаминов и минералов, таких как клюква — настоящая кладезь полезных веществ.

Клюква вместо БАДов: почему стоит включить эту ягоду в рацион
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, CC BY 3.0

Нутрициолог Ольга Рассохина подчеркнула, что клюква особенно полезна осенью. Эта ягода богата антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами, замедляя процессы старения как внешне, так и внутренне.

Кроме того, клюква помогает в профилактике простуд, укрепляет мочевыделительную систему и способствует здоровью сердца и сосудов. Её употребление снижает уровень "плохого" холестерина, а также защищает зубы от налета и десны от воспалений.

Витамины С и К, калий и марганец — ключевые компоненты, делающие клюкву полезной для здоровья. Всего 50 граммов свежей ягоды в день обеспечат суточную норму этих веществ для взрослого человека.

Однако важно соблюдать меру. Клюкву рекомендуется есть во время или после еды небольшими порциями. Людям с заболеваниями ЖКТ нужно проявлять осторожность и консультироваться с врачом относительно количества употребляемой ягоды.

Клюква идеально подходит для компотов, морсов и чаев. Недавно "Гастроном" поделился рецептом чая с клюквой и апельсином — вкусный и полезный напиток для холодных дней.

 

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritioпитание и греч. λόγοςучение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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