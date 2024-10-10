Тесто для пельменей не будет прилипать к столу и скалке: секретный лайфхак, о котором знают немногие

Идеальное тесто для пельменей должно быть упругим, эластичным и ни в коем случае не прилипать к столу и скалке. Приготовленные из него пельмени не разварятся и сохранят сочный мясной бульон внутри. Для этого при замешивании теста добавьте в него газированную минеральную воду.
Ингредиенты:
Приготовление:
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.
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