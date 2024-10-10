Тесто для пельменей не будет прилипать к столу и скалке: секретный лайфхак, о котором знают немногие

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Идеальное тесто для пельменей должно быть упругим, эластичным и ни в коем случае не прилипать к столу и скалке. Приготовленные из него пельмени не разварятся и сохранят сочный мясной бульон внутри. Для этого при замешивании теста добавьте в него газированную минеральную воду.

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Ингредиенты:

мука — 4 стакана;

минеральная вода с газом — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 4 ст. л.

Приготовление:

Соедините в миске все жидкие компоненты. Частями добавляйте просеянную муку. Вымешивайте пельменное тесто, пока оно не станет пластичным, упругим и нелипким. Не приступайте к лепке пельменей сразу — дайте тесту отдохнуть 20-30 минут. За это время оно станет однородным и эластичным.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).



Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.



Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.

