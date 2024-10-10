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Тесто для пельменей не будет прилипать к столу и скалке: секретный лайфхак, о котором знают немногие

0:57
Еда

Идеальное тесто для пельменей должно быть упругим, эластичным и ни в коем случае не прилипать к столу и скалке. Приготовленные из него пельмени не разварятся и сохранят сочный мясной бульон внутри. Для этого при замешивании теста добавьте в него газированную минеральную воду.

Тесто для пельменей не будет прилипать к столу и скалке: секретный лайфхак, о котором знают немногие
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • мука — 4 стакана;
  • минеральная вода с газом — 1 стакан;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — &frac12 ч. л.;
  • растительное масло — 4 ст. л.

Приготовление:

  1. Соедините в миске все жидкие компоненты.
  2. Частями добавляйте просеянную муку. Вымешивайте пельменное тесто, пока оно не станет пластичным, упругим и нелипким.
  3. Не приступайте к лепке пельменей сразу — дайте тесту отдохнуть 20-30 минут. За это время оно станет однородным и эластичным.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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