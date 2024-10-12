Почему хлеб по ГОСТу был лучше современного

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Блогер @callmedemid на своих страницах в соцсетях рассуждает о том, почему советский хлеб считался самым вкусным. Этот вопрос вызывает споры, но нельзя отрицать, что в те времена были весомые причины для такого вывода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основным секретом легендарного вкуса советского хлеба, возможно, был ГОСТ. Выпечка производилась строго по стандартам. Например, для муки использовалась пшеница только 3 класса и выше. Сегодня часто применяют зерно 4 класса, которое раньше шло лишь на корм скоту.

Мука делалась из цельного зерна, благодаря чему хлеб приобретал насыщенный вкус и плотную структуру. ГОСТ требовал использования исключительно натуральных ингредиентов: вместо растительных масел в тесто добавляли сливочное масло или маргарин, что придавало хлебу характерный молочный привкус.

Технологический процесс выпечки также влиял на вкус. Опара бродила от 3 до 8 часов, и все добавки вносились постепенно. За это время тесто успевало подняться, впитать вкусы и поменять текстуру. В современной индустрии процесс приготовления ускорен, что отражается на качестве хлеба.

Выпекался хлеб в газовых печах, где буханки равномерно покрывались хрустящей корочкой, а внутри мякиш оставался мягким и пористым. В наши дни электрические печи сушат хлеб, что ухудшает его текстуру.

Примечательно, что срок годности советского хлеба был минимальным — его продавали без упаковки, и он хранился всего сутки, что также свидетельствует о его натуральности и качестве.

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (ГОСТ) — региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств. На территории Евразийского экономического союза, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.



