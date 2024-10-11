Дрожжевое чудо: как приготовить мягкое и воздушное тесто на воде

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Дрожжевое тесто на воде — один из классических рецептов, который подходит для приготовления множества популярных выпечных изделий, от хлеба до пиццы. Такое тесто отличается простотой приготовления, отменными вкусовыми качествами и отличной пышностью готовых изделий.

Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

Вода — 250 мл

Дрожжи сухие — 11 г

Мука пшеничная — 500 г

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Для начала нам нужно активировать дрожжи. Для этого в теплую воду (температура 35-40°C) добавляем сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем и даем постоять 5-10 минут, пока смесь не начнет пениться и увеличиваться в объеме.

В большую миску просеиваем муку, добавляем соль и перемешиваем. Делаем углубление в центре и вливаем в него активированные дрожжи с водой. Также добавляем растительное масло.

Замешиваем тесто, постепенно подсыпая муку. Тесто должно получиться гладким, эластичным и не липким к рукам. При необходимости добавляем немного муки или воды.

Выкладываем тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и интенсивно вымешиваем в течение 5-7 минут, пока оно не станет гладким и упругим.

Кладем тесто в смазанную маслом или присыпанную мукой емкость, накрываем пищевой пленкой или влажным полотенцем и оставляем в тёплом месте на 1-1,5 часа для расстойки. Тесто должно увеличиться в 2 раза.

После тесто готово к дальнейшему использованию. Можно сформировать булочки, пироги, пиццу и другую выпечку по вашему желанию.

Дрожжевое тесто на воде получается очень нежным, мягким и пышным. Оно прекрасно подходит для самых разных рецептов выпечки. Секрет успеха — в правильной активации дрожжей и соблюдении технологии замеса теста.