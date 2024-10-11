Дрожжевое чудо: как приготовить мягкое и воздушное тесто на воде

Дрожжевое тесто на воде — один из классических рецептов, который подходит для приготовления множества популярных выпечных изделий, от хлеба до пиццы. Такое тесто отличается простотой приготовления, отменными вкусовыми качествами и отличной пышностью готовых изделий.
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Ингредиенты:
Вода — 250 мл
Дрожжи сухие — 11 г
Мука пшеничная — 500 г
Соль — 1 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
Для начала нам нужно активировать дрожжи. Для этого в теплую воду (температура 35-40°C) добавляем сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем и даем постоять 5-10 минут, пока смесь не начнет пениться и увеличиваться в объеме.
В большую миску просеиваем муку, добавляем соль и перемешиваем. Делаем углубление в центре и вливаем в него активированные дрожжи с водой. Также добавляем растительное масло.
Замешиваем тесто, постепенно подсыпая муку. Тесто должно получиться гладким, эластичным и не липким к рукам. При необходимости добавляем немного муки или воды.
Выкладываем тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и интенсивно вымешиваем в течение 5-7 минут, пока оно не станет гладким и упругим.
Кладем тесто в смазанную маслом или присыпанную мукой емкость, накрываем пищевой пленкой или влажным полотенцем и оставляем в тёплом месте на 1-1,5 часа для расстойки. Тесто должно увеличиться в 2 раза.
После тесто готово к дальнейшему использованию. Можно сформировать булочки, пироги, пиццу и другую выпечку по вашему желанию.
Дрожжевое тесто на воде получается очень нежным, мягким и пышным. Оно прекрасно подходит для самых разных рецептов выпечки. Секрет успеха — в правильной активации дрожжей и соблюдении технологии замеса теста.