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Дрожжевое чудо: как приготовить мягкое и воздушное тесто на воде

2:09
Еда

Дрожжевое тесто на воде — один из классических рецептов, который подходит для приготовления множества популярных выпечных изделий, от хлеба до пиццы. Такое тесто отличается простотой приготовления, отменными вкусовыми качествами и отличной пышностью готовых изделий.

Дрожжевое чудо: как приготовить мягкое и воздушное тесто на воде
Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • Вода — 250 мл
  • Дрожжи сухие — 11 г
  • Мука пшеничная — 500 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  • Для начала нам нужно активировать дрожжи. Для этого в теплую воду (температура 35-40°C) добавляем сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем и даем постоять 5-10 минут, пока смесь не начнет пениться и увеличиваться в объеме.
  • В большую миску просеиваем муку, добавляем соль и перемешиваем. Делаем углубление в центре и вливаем в него активированные дрожжи с водой. Также добавляем растительное масло.
  • Замешиваем тесто, постепенно подсыпая муку. Тесто должно получиться гладким, эластичным и не липким к рукам. При необходимости добавляем немного муки или воды.
  • Выкладываем тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и интенсивно вымешиваем в течение 5-7 минут, пока оно не станет гладким и упругим.
  • Кладем тесто в смазанную маслом или присыпанную мукой емкость, накрываем пищевой пленкой или влажным полотенцем и оставляем в тёплом месте на 1-1,5 часа для расстойки. Тесто должно увеличиться в 2 раза.
  • После тесто готово к дальнейшему использованию. Можно сформировать булочки, пироги, пиццу и другую выпечку по вашему желанию.

Дрожжевое тесто на воде получается очень нежным, мягким и пышным. Оно прекрасно подходит для самых разных рецептов выпечки. Секрет успеха — в правильной активации дрожжей и соблюдении технологии замеса теста.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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