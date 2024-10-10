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Готовим на завтрак тортилья де пататас — пышный испанский омлет с картофелем в сковороде

2:11
Еда

Тортилья де пататас (исп. tortilla de patatas — "картофельный омлет") понравится тем, кому хочется разнообразить своё меню новым интересным блюдом. Готовится она на оливковом масле в сковороде и получается очень сытной. В Испании такой омлет часто подают на завтрак, а в барах предлагают на хлебе как закуску.

Готовим на завтрак тортилья де пататас — пышный испанский омлет с картофелем в сковороде
Фото: Adobe Stock by chandlervid85, PDM

Ингредиенты:

  • картофель - 7 шт.,
  • яйцо куриное - 6 шт.,
  • лук репчатый - 1 шт.,
  • масло оливковое - для жарки,
  • соль - по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезать. Сырой картофель нарезать ножом тонкими слайсами или мелко нашинковать.
  2. На сковороде разогреть оливковое масло на среднем огне.
  3. В сковороду выложить лук и картофель, посолить и хорошо перемешать. Накрыть крышкой, немного убавить огонь и готовить 25 минут.
  4. Яйца разбить в миску, чуть посолить и взбить вилкой или венчиком. Добавить готовые картошку и лук, перемешать. 
  5. Лишнее масло со сковороды слить и поставить на средний огонь. Влить смесь картофеля, лука и яиц. Накрыть крышкой и готовить 5 минут либо 7-8 минут без крышки.
  6. Силиконовой лопаткой пройтись по краям сковороды, отделяя омлет от бортиков. Слегка встряхнуть сковороду, чтобы тортилья полностью отделилась от посуды. При необходимости аккуратно помочь ей лопаткой.
  7. Накрыть сковороду с тортильей большой плоской тарелкой и, крепко прижимая, осторожно перевернуть, чтобы омлет оказался на ней.
  8. После этого снова переложить тортилью в сковороду и готовить на среднем огне ещё 5 минут.
  9. Снова переложить омлет в тарелку и подавать. Тортилья де пататас хороша как в горячем, так и в холодном виде.

Во время приготовления не делайте огонь слишком сильным, иначе пересушите омлет. Тортилья де пататас должна не жариться, а скорее тушиться. Тогда блюдо получится сочным.

Уточнения

Испанская торти́лья (картофельная тортилья; исп. tortilla de patatas) — яичница на оливковом масле из куриных яиц с картофелем.

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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