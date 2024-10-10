Готовим на завтрак тортилья де пататас — пышный испанский омлет с картофелем в сковороде

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Тортилья де пататас (исп. tortilla de patatas — "картофельный омлет") понравится тем, кому хочется разнообразить своё меню новым интересным блюдом. Готовится она на оливковом масле в сковороде и получается очень сытной. В Испании такой омлет часто подают на завтрак, а в барах предлагают на хлебе как закуску.

Фото: Adobe Stock by chandlervid85, PDM

Ингредиенты:

картофель - 7 шт.,

яйцо куриное - 6 шт.,

лук репчатый - 1 шт.,

масло оливковое - для жарки,

соль - по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарезать. Сырой картофель нарезать ножом тонкими слайсами или мелко нашинковать. На сковороде разогреть оливковое масло на среднем огне. В сковороду выложить лук и картофель, посолить и хорошо перемешать. Накрыть крышкой, немного убавить огонь и готовить 25 минут. Яйца разбить в миску, чуть посолить и взбить вилкой или венчиком. Добавить готовые картошку и лук, перемешать. Лишнее масло со сковороды слить и поставить на средний огонь. Влить смесь картофеля, лука и яиц. Накрыть крышкой и готовить 5 минут либо 7-8 минут без крышки. Силиконовой лопаткой пройтись по краям сковороды, отделяя омлет от бортиков. Слегка встряхнуть сковороду, чтобы тортилья полностью отделилась от посуды. При необходимости аккуратно помочь ей лопаткой. Накрыть сковороду с тортильей большой плоской тарелкой и, крепко прижимая, осторожно перевернуть, чтобы омлет оказался на ней. После этого снова переложить тортилью в сковороду и готовить на среднем огне ещё 5 минут. Снова переложить омлет в тарелку и подавать. Тортилья де пататас хороша как в горячем, так и в холодном виде.

Во время приготовления не делайте огонь слишком сильным, иначе пересушите омлет. Тортилья де пататас должна не жариться, а скорее тушиться. Тогда блюдо получится сочным.

Уточнения

Испанская торти́лья (картофельная тортилья; исп. tortilla de patatas) — яичница на оливковом масле из куриных яиц с картофелем.



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