Готовим на завтрак тортилья де пататас — пышный испанский омлет с картофелем в сковороде
2:11
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10.10.2024 15:46
Тортилья де пататас (исп. tortilla de patatas — "картофельный омлет") понравится тем, кому хочется разнообразить своё меню новым интересным блюдом. Готовится она на оливковом масле в сковороде и получается очень сытной. В Испании такой омлет часто подают на завтрак, а в барах предлагают на хлебе как закуску.
Фото: Adobe Stock by chandlervid85, PDM
Ингредиенты:
картофель - 7 шт.,
яйцо куриное - 6 шт.,
лук репчатый - 1 шт.,
масло оливковое - для жарки,
соль - по вкусу.
Приготовление:
Лук мелко нарезать. Сырой картофель нарезать ножом тонкими слайсами или мелко нашинковать.
На сковороде разогреть оливковое масло на среднем огне.
В сковороду выложить лук и картофель, посолить и хорошо перемешать. Накрыть крышкой, немного убавить огонь и готовить 25 минут.
Яйца разбить в миску, чуть посолить и взбить вилкой или венчиком. Добавить готовые картошку и лук, перемешать.
Лишнее масло со сковороды слить и поставить на средний огонь. Влить смесь картофеля, лука и яиц. Накрыть крышкой и готовить 5 минут либо 7-8 минут без крышки.
Силиконовой лопаткой пройтись по краям сковороды, отделяя омлет от бортиков. Слегка встряхнуть сковороду, чтобы тортилья полностью отделилась от посуды. При необходимости аккуратно помочь ей лопаткой.
Накрыть сковороду с тортильей большой плоской тарелкой и, крепко прижимая, осторожно перевернуть, чтобы омлет оказался на ней.
После этого снова переложить тортилью в сковороду и готовить на среднем огне ещё 5 минут.
Снова переложить омлет в тарелку и подавать. Тортилья де пататас хороша как в горячем, так и в холодном виде.
Во время приготовления не делайте огонь слишком сильным, иначе пересушите омлет. Тортилья де пататас должна не жариться, а скорее тушиться. Тогда блюдо получится сочным.
Уточнения
( Испанская торти́лья картофельная тортилья; исп. tortilla de patatas) — яичница на оливковом масле из куриных яиц с картофелем.
руководство по приготовлению кулинарного изделия. Кулинарный рецепт —
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру