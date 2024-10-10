Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
125 домов разрушил ураган во Флориде
Дочери Ксении Бородиной прошлись по подиуму в рамках Недели моды в Москве: сказали быть серьёзными
Кошки и их странные звуки: узнайте, почему они стрекочут
Пилотный проект платной парковки стартует в четырех городах Подмосковья
12-летняя дочь Филиппа Киркорова повысила цену на рекламу в своём аккаунте
Фигуристка Самоделкина: Для успеха на международной арене необходимо сбросить вес
Как правильно отшелушивать кожу тела осенью: советы косметолога
Штормовой нагон во время урагана грозит катастрофой
Бывшая жена Майкла Джексона рассказала, что артист был девственником до их женитьбы

Лучшие продукты для осеннего рациона: вот как следует питаться в этот период

1:48
Еда

Корнеплоды

Такие продукты, как морковь, картофель и сладкий картофель, являются отличным выбором. Они насыщают, дают энергию и богаты витаминами и минералами.

Лучшие продукты для осеннего рациона: вот как следует питаться в этот период
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты и лимоны богаты витамином С, который помогает укрепить вашу иммунную систему и бороться с такими болезнями, как простуда и грипп.

Зелень и капуста

Овощи, такие как капуста, шпинат и мангольд, питательны и богаты витаминами. Их можно использовать в супах, рагу или тушить в качестве гарнира.

Орехи и семечки

Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и семена чиа являются полезными закусками. Они являются хорошим источником полезных жиров, белка и необходимых питательных веществ.

Супы и тушеные блюда

Эти теплые и сытные блюда отлично подойдут для осени. Их можно готовить из овощей, бобовых и нежирных белков, обеспечивая сбалансированное и сытное питание.

Травяные чаи

Теплые напитки, такие как травяные чаи, могут быть успокаивающими. Ромашковый, мятный или имбирный чай могут обеспечить комфорт и расслабление.

Рыба и нежирные белки

Включение в рацион рыбы, такой как лосось, или нежирных белков, таких как курица или индейка, обеспечивает организм важными питательными веществами, такими как омега-3 жирные кислоты.

Теплые специи

Корица, мускатный орех и гвоздика не только придают блюдам аромат, но и обладают согревающими свойствами. Их можно использовать в десертах, горячих напитках или добавлять в овсянку.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Осенний тренд: как медные оттенки преображают ваш образ
Красота и стиль
Осенний тренд: как медные оттенки преображают ваш образ Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
В РФ горят нефтебазы и НПЗ от ударов БПЛА ВСУ. Как оценить ущерб? Любовь Степушова Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Время уступать: США потеряли долю в мирвой экономике
Последние материалы
Пловец Рылов подтвердил: международные соревнования только под флагом России
Секрет стройности: как чередовать тренировки для лучшего результата
Засуха обрушила урожай пшеницы: мировые запасы на грани минимума
Уехавшего из России актёра Семёна Трескунова* оштрафовали на 40 тысяч рублей
Ученые проявили чувство юмора в названиях этих животных
Идеи теста для пиццы: приготовьте любой вариант
Снижение цен на подержанные авто временное: к Новому году возможен рост до 25%
Еда для ума: как одно и более яйца в день меняет работу мозга
Исследование: что на самом деле нужно для идеального отпуска
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.