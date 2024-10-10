Лучшие продукты для осеннего рациона: вот как следует питаться в этот период

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Корнеплоды

Такие продукты, как морковь, картофель и сладкий картофель, являются отличным выбором. Они насыщают, дают энергию и богаты витаминами и минералами.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты и лимоны богаты витамином С, который помогает укрепить вашу иммунную систему и бороться с такими болезнями, как простуда и грипп.

Зелень и капуста

Овощи, такие как капуста, шпинат и мангольд, питательны и богаты витаминами. Их можно использовать в супах, рагу или тушить в качестве гарнира.

Орехи и семечки

Миндаль, грецкие орехи, льняное семя и семена чиа являются полезными закусками. Они являются хорошим источником полезных жиров, белка и необходимых питательных веществ.

Супы и тушеные блюда

Эти теплые и сытные блюда отлично подойдут для осени. Их можно готовить из овощей, бобовых и нежирных белков, обеспечивая сбалансированное и сытное питание.

Травяные чаи

Теплые напитки, такие как травяные чаи, могут быть успокаивающими. Ромашковый, мятный или имбирный чай могут обеспечить комфорт и расслабление.

Рыба и нежирные белки

Включение в рацион рыбы, такой как лосось, или нежирных белков, таких как курица или индейка, обеспечивает организм важными питательными веществами, такими как омега-3 жирные кислоты.

Теплые специи

Корица, мускатный орех и гвоздика не только придают блюдам аромат, но и обладают согревающими свойствами. Их можно использовать в десертах, горячих напитках или добавлять в овсянку.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

