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Картошка в сливочно-чесночном соусе: получается такой сытной, что не нуждается в дополнениях

1:36
Еда

Картофель в сливочно-чесночном соусе можно приготовить с выраженным вкусом чеснока или без него. Чеснок обогащает вкус и помогает загустить соус, делая его сладковатым.

Картошка в сливочно-чесночном соусе: получается такой сытной, что не нуждается в дополнениях
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Для приготовления можно использовать как крупную, так и мелкую картошку, особенно красиво выглядит мелкая в мундире. Это настоящее самостоятельное блюдо, а не гарнир, с насыщенным вкусом и сытностью.

Ингредиенты

  • Мелкая картошка — 1 кг
  • Вода для варки картошки — 1 л
  • Сливки — 400 мл
  • Вода — 200 мл
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Чеснок — 1 головка
  • Соль — по вкусу
  • Тимьян или розмарин — по желанию

Приготовление

  1. Помыть, залить водой, довести до кипения, посолить и варить 20 минут.
  2. Почистить лук и чеснок.
  3. Налить масло в глубокую сковороду, поставить на слабый огонь.
  4. Мелко порезать лук, обжарить до прозрачности.
  5. Крупно порезать чеснок, добавить к луку, жарить до золотистого цвета.
  6. Слить воду, обжарить картошку с луком и чесноком пару минут.
  7. Вылить сливки, добавить воду, варить 10 минут на сильном огне с открытой крышкой.
  8. Выдавить чеснок через пресс.
  9. Добавить чеснок, веточки тимьяна или розмарина, варить ещё 5 минут, интенсивно мешать для загущения соуса.

Картошка получается блестящая, а соус — густой и слегка карамельный.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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