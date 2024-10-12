Картошка в сливочно-чесночном соусе: получается такой сытной, что не нуждается в дополнениях

Картофель в сливочно-чесночном соусе можно приготовить с выраженным вкусом чеснока или без него. Чеснок обогащает вкус и помогает загустить соус, делая его сладковатым.
Для приготовления можно использовать как крупную, так и мелкую картошку, особенно красиво выглядит мелкая в мундире. Это настоящее самостоятельное блюдо, а не гарнир, с насыщенным вкусом и сытностью.
Ингредиенты
Приготовление
Картошка получается блестящая, а соус — густой и слегка карамельный.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
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