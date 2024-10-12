Картошка в сливочно-чесночном соусе: получается такой сытной, что не нуждается в дополнениях

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Картофель в сливочно-чесночном соусе можно приготовить с выраженным вкусом чеснока или без него. Чеснок обогащает вкус и помогает загустить соус, делая его сладковатым.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Для приготовления можно использовать как крупную, так и мелкую картошку, особенно красиво выглядит мелкая в мундире. Это настоящее самостоятельное блюдо, а не гарнир, с насыщенным вкусом и сытностью.

Ингредиенты

Мелкая картошка — 1 кг

Вода для варки картошки — 1 л

Сливки — 400 мл

Вода — 200 мл

Растительное масло — 3 ст. л.

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 1 головка

Соль — по вкусу

Тимьян или розмарин — по желанию

Приготовление

Помыть, залить водой, довести до кипения, посолить и варить 20 минут. Почистить лук и чеснок. Налить масло в глубокую сковороду, поставить на слабый огонь. Мелко порезать лук, обжарить до прозрачности. Крупно порезать чеснок, добавить к луку, жарить до золотистого цвета. Слить воду, обжарить картошку с луком и чесноком пару минут. Вылить сливки, добавить воду, варить 10 минут на сильном огне с открытой крышкой. Выдавить чеснок через пресс. Добавить чеснок, веточки тимьяна или розмарина, варить ещё 5 минут, интенсивно мешать для загущения соуса.

Картошка получается блестящая, а соус — густой и слегка карамельный.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

