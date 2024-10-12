Тыква, запечённая с сыром и чесноком: добавьте к блюду немного сливочного масла, вкус будет изумительный

Тыква — универсальный овощ, который можно готовить разными способами и каждый день. Предлагаем вам простой рецепт запеченной тыквы с сыром и чесноком.
Тыква прекрасно сочетается с сыром и чесноком, а если добавить сливочное масло, вкус станет еще более насыщенным. Это блюдо может быть самостоятельным или подаваться с другими ингредиентами по вашему выбору.
Ингредиенты
Приготовление
Нежная и пикантная тыква готова к подаче. Приятного аппетита!
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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