Тыква, запечённая с сыром и чесноком: добавьте к блюду немного сливочного масла, вкус будет изумительный

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Тыква — универсальный овощ, который можно готовить разными способами и каждый день. Предлагаем вам простой рецепт запеченной тыквы с сыром и чесноком.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Тыква прекрасно сочетается с сыром и чесноком, а если добавить сливочное масло, вкус станет еще более насыщенным. Это блюдо может быть самостоятельным или подаваться с другими ингредиентами по вашему выбору.

Ингредиенты

Тыква (очищенная) — 200 г

Сыр — 40 г

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 15 г

Приготовление

Очистите тыкву и нарежьте ломтиками или кубиками. Отварите тыкву в подсоленной воде в течение 5 минут. Слейте воду. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите тыкву в форму и смажьте оставшимся маслом. Натрите сыр и чеснок на мелкой терке. Перемешайте сыр и чеснок. Посыпьте тыкву смесью сыра и чеснока. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 8-10 минут.

Нежная и пикантная тыква готова к подаче. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).





Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

