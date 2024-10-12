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Тыква, запечённая с сыром и чесноком: добавьте к блюду немного сливочного масла, вкус будет изумительный

1:12
Еда

Тыква — универсальный овощ, который можно готовить разными способами и каждый день. Предлагаем вам простой рецепт запеченной тыквы с сыром и чесноком.

Тыква, запечённая с сыром и чесноком: добавьте к блюду немного сливочного масла, вкус будет изумительный
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Тыква прекрасно сочетается с сыром и чесноком, а если добавить сливочное масло, вкус станет еще более насыщенным. Это блюдо может быть самостоятельным или подаваться с другими ингредиентами по вашему выбору.

Ингредиенты

  • Тыква (очищенная) — 200 г
  • Сыр — 40 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливочное масло — 15 г

Приготовление

  1. Очистите тыкву и нарежьте ломтиками или кубиками.
  2. Отварите тыкву в подсоленной воде в течение 5 минут. Слейте воду.
  3. Смажьте форму для запекания сливочным маслом.
  4. Выложите тыкву в форму и смажьте оставшимся маслом.
  5. Натрите сыр и чеснок на мелкой терке.
  6. Перемешайте сыр и чеснок.
  7. Посыпьте тыкву смесью сыра и чеснока.
  8. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 8-10 минут.

Нежная и пикантная тыква готова к подаче. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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