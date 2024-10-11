Скумбрия в духовке с горчицей и майонезом: очень вкусный и быстрый рецепт

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Представляем вам вкусный и быстрый рецепт запекания скумбрии в духовке с горчицей и майонезом. Советуем использовать соевый соус вместо соли, что прекрасно дополняет вкус блюда. Лимонный сок можно добавить как в соус, так и полить им тушку рыбы — результат будет одинаково великолепным.

Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты

Крупная скумбрия — 1 шт.

Горчица — 1 ч. л.

Майонез — 1 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Молотый черный перец — по вкусу

Сладкий лук — 40 г

Приготовление

В глубокой миске смешайте майонез, горчицу, лимонный сок и соевый соус. Достаточно одной столовой ложки соевого соуса вместо соли. Отставьте соус в сторону. Отрежьте у скумбрии голову и хвост, удалите внутренности и черную пленку внутри брюшка. Промойте рыбу. Оставьте ее размораживаться. Когда тушка полностью разморозится, сделайте поперечные надрезы вдоль всей спинки с одной стороны. Нарежьте репчатый лук полукольцами и вложите его в каждый надрез и в брюшко. Щедро смажьте скумбрию приготовленным соусом из горчицы и майонеза. Переложите рыбу в форму для запекания, желательно на фольгу, если она не керамическая, и отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут в режиме без конвекции.

Запеченная скумбрия готова к подаче. Она будет румяной, сочной и очень вкусной. Рекомендуем попробовать!

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

