Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тыква, запечённая с сыром и чесноком: добавьте к блюду немного сливочного масла, вкус будет изумительный
Профессиональные маски для волос: стоит ли переплачивать за качество
Не забудьте о восстановлении почвы! Что нужно сделать после выращивания томатов
Врач-диетолог рассказала, что горячая еда может вызывать серьёзные заболевания
Фитнес-тренер поделился советами для снижения веса
Слишком много заботы: как избыточный уход вызывает акне
Розы под защитой агроволокна: как подготовить и укрыть растения на зиму
Жену Кержакова возмутило то, что Дзюба запретил супруге вести соцсети
Дрожжевое чудо: как приготовить мягкое и воздушное тесто на воде

Скумбрия в духовке с горчицей и майонезом: очень вкусный и быстрый рецепт

1:43
Еда

Представляем вам вкусный и быстрый рецепт запекания скумбрии в духовке с горчицей и майонезом. Советуем использовать соевый соус вместо соли, что прекрасно дополняет вкус блюда. Лимонный сок можно добавить как в соус, так и полить им тушку рыбы — результат будет одинаково великолепным.

Скумбрия в духовке с горчицей и майонезом: очень вкусный и быстрый рецепт
Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты

  • Крупная скумбрия — 1 шт.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Молотый черный перец — по вкусу
  • Сладкий лук — 40 г

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте майонез, горчицу, лимонный сок и соевый соус. Достаточно одной столовой ложки соевого соуса вместо соли. Отставьте соус в сторону.
  2. Отрежьте у скумбрии голову и хвост, удалите внутренности и черную пленку внутри брюшка. Промойте рыбу. Оставьте ее размораживаться.
  3. Когда тушка полностью разморозится, сделайте поперечные надрезы вдоль всей спинки с одной стороны. Нарежьте репчатый лук полукольцами и вложите его в каждый надрез и в брюшко. Щедро смажьте скумбрию приготовленным соусом из горчицы и майонеза.
  4. Переложите рыбу в форму для запекания, желательно на фольгу, если она не керамическая, и отправьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут в режиме без конвекции.

Запеченная скумбрия готова к подаче. Она будет румяной, сочной и очень вкусной. Рекомендуем попробовать!

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Кошки
Эти породы кошек считаются самыми добрыми Аудио 
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Еда и рецепты
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Профессиональные маски для волос: стоит ли переплачивать за качество
Не забудьте о восстановлении почвы! Что нужно сделать после выращивания томатов
Врач-диетолог рассказала, что горячая еда может вызывать серьёзные заболевания
Скумбрия в духовке с горчицей и майонезом: очень вкусный и быстрый рецепт
Фитнес-тренер поделился советами для снижения веса
Слишком много заботы: как избыточный уход вызывает акне
Розы под защитой агроволокна: как подготовить и укрыть растения на зиму
Жену Кержакова возмутило то, что Дзюба запретил супруге вести соцсети
Дрожжевое чудо: как приготовить мягкое и воздушное тесто на воде
Певец Юрий Лоза показал фигуру на пляже: смелое фото
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.