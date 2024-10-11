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Рецепт быстрых щей с курицей: пригодится, когда нужно накормить семью обедом оперативно

1:45
Еда

Иногда нет времени на долгое приготовление обеда, и тогда на помощь приходят рецепты для занятых хозяек. Один из таких рецептов – быстрые щи на курином бульоне. Если заранее сварить бульон и оставить мясо на ночь, то на следующий день вам останется только нарезать его и вернуть в кастрюлю.

Рецепт быстрых щей с курицей: пригодится, когда нужно накормить семью обедом оперативно
Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, PDM

Ингредиенты:

  • Любые части курицы (400-500 г)
  • Свежая капуста (250-300 г)
  • Помидоры (2 шт.)
  • Морковь (1 шт.)
  • Репчатый лук (1 шт.)
  • Чеснок (2 зубчика)
  • Лавровый лист (1 шт.)
  • Ароматные травы (по вкусу)
  • Соль (по вкусу)
  • Свежая зелень (по вкусу)
  • Сметана (по вкусу)

Приготовление

  1. В холодную воду положите курицу (можно использовать суповой набор, ножки, бедрышки или крылья). Варите на среднем огне 25-30 минут, периодически снимая пену. Готовую курицу достаньте, нарежьте на кусочки и посолите бульон.
  2. Капусту нашинкуйте, лук и помидоры нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке.
  3. В бульон добавьте капусту, доведите до кипения и варите 15 минут.
  4. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте лук, морковь и измельченный чеснок до золотистого цвета.
  5. В суп добавьте нарезанные помидоры и обжаренные овощи. Варите еще 5 минут.
  6. Положите в суп лавровый лист, черный перец и варите еще 15 минут.
  7. За 5 минут до готовности добавьте в суп кусочки курицы.

Готовые щи подавайте, украсив зеленью и добавив сметану по вкусу.

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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