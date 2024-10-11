Рецепт быстрых щей с курицей: пригодится, когда нужно накормить семью обедом оперативно

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда нет времени на долгое приготовление обеда, и тогда на помощь приходят рецепты для занятых хозяек. Один из таких рецептов – быстрые щи на курином бульоне. Если заранее сварить бульон и оставить мясо на ночь, то на следующий день вам останется только нарезать его и вернуть в кастрюлю.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, PDM

Ингредиенты:

Любые части курицы (400-500 г)

Свежая капуста (250-300 г)

Помидоры (2 шт.)

Морковь (1 шт.)

Репчатый лук (1 шт.)

Чеснок (2 зубчика)

Лавровый лист (1 шт.)

Ароматные травы (по вкусу)

Соль (по вкусу)

Свежая зелень (по вкусу)

Сметана (по вкусу)

Приготовление

В холодную воду положите курицу (можно использовать суповой набор, ножки, бедрышки или крылья). Варите на среднем огне 25-30 минут, периодически снимая пену. Готовую курицу достаньте, нарежьте на кусочки и посолите бульон. Капусту нашинкуйте, лук и помидоры нарежьте кубиками, а морковь натрите на терке. В бульон добавьте капусту, доведите до кипения и варите 15 минут. На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте лук, морковь и измельченный чеснок до золотистого цвета. В суп добавьте нарезанные помидоры и обжаренные овощи. Варите еще 5 минут. Положите в суп лавровый лист, черный перец и варите еще 15 минут. За 5 минут до готовности добавьте в суп кусочки курицы.

Готовые щи подавайте, украсив зеленью и добавив сметану по вкусу.

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста.

